Liverpool blandar sér í baráttuna - Telja sig ekki geta beðið fram á næsta sumar

Liverpool íhugar að reyna að kaupa Lamine Camara, miðjumann Monaco, þegar félagaskiptaglugginn opnar í janúar. Football Insider segir frá.
Andoni Iraola vill styrkja miðjuna eftir fremur dapra byrjun á leiktíðinni og er hinn 22 ára gamli Camara á blaði innan herbúða félagsins.
Football Insider segir Liverpool áður hafa rætt við fulltrúa Camara um að fá hann næsta sumar en gæti talið þörf á að kaupa hann strax í janúar.
Camara var hársbreidd frá því að ganga til liðs við Chelsea undir lok félagaskiptagluggans fyrir 47 milljónir punda áður en Monaco hætti við söluna á síðustu stundu. Félagið er nú sagt vilja um 60 milljónir punda fyrir Senegalann.
Chelsea hefur þá ekki gefið upp vonina um að fá Camara heldur.