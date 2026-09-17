Maður sem játaði svívirðileg brot gegn barni látinn laus

Landsréttur hefur fellt úr gildi úrskurð Héraðsdóms Norðurlands eystra um að maður sem játaði í skýrslutöku lögreglu svívirðileg kynferðisbrot gegn stúlku undir 15 ára aldri skuli sæta gæsluvarðhaldi. Landsréttur telur að lagaskilyrði fyrir gæsluvarðhaldi mannsins skorti.
Maðurinn játaði að hafa haft kynmök tíu sinnum við stúlkuna. Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra krafðist gæsluvarðhalds yfir manninum til 7. október á grundvelli almannahagsmuna. Einnig segir í greinargerð lögreglustjóra að brot ákærða varði allt að 16 ára fangelsi og gæsluvarðhald sé nauðsynlegt vegna þess hvað brotið er svívirðilegt í eðli sínu.
Landsréttur benti á að héraðsdómur hefði samþykkt gæsluvarðhald aðallega vegna upplýsinga frá barnavernd um að erfitt væri að halda manninum og stúlkunni aðskildum þar sem stúlkan sæktist eftir samskiptum við hann. Landsréttur telur þetta ekki vera nægilega ástæðu til að samþykkja gæsluvarðhald og felldi gæsuvarðhaldsúrskurðinn úr gildi.
Úrskurð Landsréttar í málinu má lesa hér.