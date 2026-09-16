Íslenska þjóðin virðist hafa lítinn áhuga - Dræm miðasala fyrir komandi landsleiki

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari A karla, hefur valið hóp sinn fyrir fyrstu fjóra leiki Íslands í Þjóðadeild UEFA.
Ísland hefur leik gegn Eistlandi á Laugardalsvelli 26. september, mætir Lúxemborg ytra 29. september og fær svo Búlgaríu í heimsókn 3. október. Fjórði leikurinn er síðan gegn Eistlandi á útivelli 6. október.
Miðasalan á heimaleikina tvo hefur þó farið hægt af stað.
Samkvæmt upplýsingum á fréttamannafundi KSÍ hafa um 1.500 miðar selst á leikinn gegn Eistlandi og um 1.200 miðar á leikinn gegn Búlgaríu.
Laugardalsvöllur tekur tæplega tíu þúsund áhorfendur og því ljóst að enn er töluvert í land með að fylla völlinn fyrir fyrstu heimaleiki Íslands í keppninni.
Mikið verður undir hjá íslenska liðinu í þessari fyrstu fjögurra leikja törn undir stjórn Arnars en gott gengi í Þjóðadeild getur skilað liðinu inn á EM 2028.