Síðasti dans Messi

Lionel Messi mun spila einn síðasta landsleik fyrir Argentínu þegar liðið mætir Benín í vináttulandsleik 6. október.
Messi tilkynnti í lok ágúst að landsliðsferlinum væri lokið en argentínska knattspyrnusambandið hefur ákveðið að bjóða honum formlega kveðjustund á Monumental-vellinum í Buenos Aires.
„Við höfum ákveðið að bjóða besta leikmanni heims, táknmynd landsliðsins og fyrirliða okkar, Lionel Messi, að fá þá kveðjustund sem hann á sannarlega skilið,“ sagði Claudio Tapia, forseti argentínska sambandsins.
Allir leikmenn argentínska heimsmeistaraliðsins frá 2022 hafa jafnframt fengið boð um að mæta ásamt fjölskyldum sínum.
„Við bjóðum öllum Argentínumönnum og stuðningsmönnum landsliðsins að fylgjast með síðasta tangó besta leikmanns heims,“ sagði Tapia.
Messi hefur leikið 207 landsleiki og skorað 125 mörk, hvort tveggja er met fyrir hjá argentíska landsliðinu.