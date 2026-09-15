Sláandi uppákoma: Skotinn til bana í miðjum fótboltaleik - Fleiri særðir

Einn er látinn og sex særðir eftir skotárás í knattspyrnuleik í Mexíkó um helgina. Um leik í utandeild var að ræða.
Tveir vopnaðir menn eru sagðir hafa komið að vellinum á mótorhjóli í borginni San Francisco del Rincon og hafið skothríð í átt að fólki við hliðarlínuna. Leikmenn og áhorfendur hlupu í burtu og leiknum var hætt þegar í stað.
Sjö manns urðu fyrir skoti eða skotum og lést einn þeirra síðar á sjúkrahúsi. Sá látni var 25 ára gamall og hét Julio Cesar, en hinir sex eru áfram á sjúkrahúsi.
Lögreglumaður á vettvangi sagði árásarmennina hafa beint sjónum sínum að tveimur ákveðnum einstaklingum en að aðrir hefðu orðið fyrir skotum þegar fólk reyndi að flýja.
Yfirvöld hafa hafið morðrannsókn og leita árásarmannanna. Þetta er því miður ekki fyrsta svona árásin á áhugamannadeild á þessu ári, en ellefu létust í sambærilegri skotárás í Salamanca í janúar.