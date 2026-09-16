Karl Th. Birgisson er látinn

Karl Th. Birgisson, stjórnmálafræðingur, rithöfundur, ritstjóri og útvarpsmaður, er látinn 62 ára að aldri. Karl lést í nótt 16. september en hann hafði átt við veikindi að stríða undanfarin ár.
Vísir greindi frá.
Karl lætur eftir sig þrjú börn: Stefán Thorberg, Magneu Maríu og Steinunni Jenný, og tvö barnabörn.
Karl fæddist 8. október 1963, sonur Stefaníu Magnúsdóttur húsmóður og Birgis Thorberg Björnssonar málarameistara. Karl gekk í Austurbæjarskóla og var stúdent frá Menntaskólann í Reykjavík. Hann stundaði nám í stjórnmálafræði og heimspeki við DePauw-háskólann í Indíana í Bandaríkjunum og framhaldsnám við John Hopkins University í Washington DC. Karl var um árabil einn helsti sérfræðingur Íslands um bandaríska sögu og stjórnmál.
Karl var einkum þekktur fyrir störf sín á fjölmiðlum, fyrst sem blaðamaður og þá ritstjóri Pressunnar. Hann var ritstjóri tímaritsins Mannlífs og vefritanna Eyjunnar og Herðubreiðar. Karl ritaði jafnframt pistla fyrir meðal annars Fréttablaðið og Heimildina.
Um árabil stýrði Karl útvarpsþáttumum Orð skulu standa á Rás 1, ásamt liðsstjórunum Hlín Agnarsdóttur leikstjóra og séra Davíð Þór Jónssyni. Karl útfærði síðar þættina fyrir leiksvið með fulltingi Hilmis Snæs Guðnasonar og voru þeir sýndir á litla sviði Borgarleikhússins.
Karl var áhugamaður um stjórnmál og heillaðist af stjórnmálaleiðtoganum Vilmundi Gylfasyni sem ungur maður og starfaði þá fyrir Bandalag jafnaðarmanna. Karl var aðstoðarmaður Jóns Baldvins Hannibalssonar þá er hann gegndi stöðu fjármálaráðherra. Karl starfaði síðar sem framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar frá 2002 til 2005.
Karl ritaði bækur um þjóðfélagsmál, ljóðabókina Blóðsól auk bókarinnar um ofurhvolpinn Kát í félagi við dóttur sína.