Verðlaunaður eftir ótrúlegt gengi í starfi

Luis de la Fuente hefur náð samkomulagi um nýjan samning sem landsliðsþjálfari Spánar. Gildir hann til 2030.
De la Fuente var með samning til 2028 en er nú verðlaunaður eftir að hafa stýrt Spáni til sigurs á tveimur stórmótum í röð. Spánverjar urðu Evrópumeistarar 2024 og heimsmeistarar í sumar.
Spánn hefur aðeins tapað tveimur af 41 keppnisleik undir stjórn De la Fuente.
Nýi samningurinn þýðir að hinn 65 ára gamli De la Fuente verður við stjórnvölinn þegar Spánn reynir að verja heimsmeistaratitilinn á heimavelli árið 2030. Spánn heldur mótið ásamt Portúgal og Marokkó.