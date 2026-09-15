Carrick færir stuðningsmönnum United tíðindi

Carlos Baleba stefnir á að spila sinn fyrsta leik fyrir Manchester United eftir landsleikjahléið.
Þessi 22 ára gamli miðjumaður hefur verið frá vegna ökklameiðsla undanfarið sem hann varð fyrir með Brighton í æfingaleik 18. júlí. United keypti hann síðan frá Brighton fyrir 70 milljónir punda í sumar en hann hefur enn ekki getað æft með liðinu.
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Baleba hóf æfingar utandyra sjálfur í vikunni og Michael Carrick staðfestir að hann verði klár eftir landsleikjahléið. United tekur á móti Tottenham 10. október og gæti Kamerúninn þá loksins spilað sinn fyrsta leik.
„Hann kemur inn í hópinn á komandi viku og ætti því að vera í góðu standi eftir landsleikina. Hann er æstur í að komast út á völl og æfa á fullu með strákunum,“ sagði Carrick.