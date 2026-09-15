Skrifar söguna aðeins 22 ára gömul - Fengið hótanir vegna þess

Zeynep Mestan hefur skrifað söguna í tyrkneskum fótbolta, en hún var ráðin þjálfari karlaliðs Turgutluspor.
Hin 22 ára gamla Mestan verður fyrsta konan til að stýra aðalliði karla hjá félaginu, sem leikur nú í sjöttu efstu deild Tyrklands.
Mestan lék sjálf knattspyrnu en hætti vegna bágrar stöðu kvennaboltans í Tyrklandi. Hún segist lengi hafa viljað fara út í þjálfun.
„Sem kona sem mætti ýmsum hindrunum á mínum leikmannaferli tek ég nú fyrsta skrefið. Ég vona að konum í tyrkneskum fótbolta haldi áfram að fjölga á eftir mér,“ sagði Mestan.
Ráðningin hefur vakið mikla athygli og segir Mestan viðbrögðin hafa verið misjöfn.
„Ég hef fengið móðgandi skilaboð og beinlínis hótanir en líka mjög jákvæð skilaboð. Ég þakka öllum sem hafa stutt mig.“
Turgutluspor hefur fallið um deild tvö ár í röð. Félagið lék í næstefstu deild upp úr aldamótum.