Uppljóstra um leikmann sem Arsenal reyndi að kaupa í sumar

Arsenal hafði samband við Brentford vegna mögulegra kaupa á Kevin Schade áður en félagaskiptaglugginn lokaði, samkvæmt TEAMtalk.
Brentford gerði hins vegar strax ljóst að hinn 24 ára gamli Þjóðverji væri ekki til sölu.
Arsenal reyndi að styrkja sóknina á lokametrum gluggans en hafði ekki erindi sem erfiði í leit sinni að nýjum leikmanni. Félagið var meðal annars orðað við Morgan Rogers, Vinicius Junior og Julian Alvarez án þess að samningar næðust.
Bayern München er einnig sagt hafa mikinn áhuga á Schade.
Samkvæmt fréttinni hefði Brentford ekki einu sinni íhugað sölu fyrir upphæð í kringum 70 milljónir punda, sem er sama upphæð og félagið fékk fyrir Bryan Mbeumo.
Schade virðist því ætla að vera áfram hjá Brentford í vetur.