Iraola segist vera að finna út úr því hvaða leikmenn Liverpool höndla álag

Andoni Iraola, stjóri Liverpool, segir að leikmenn og stuðningsmenn verði að sætta sig við að það verði sveiflur á meðan liðið aðlagast hans leikstíl.
Liverpool gerði markalaust jafntefli við Fulham á Anfield um helgina og frammistaðan olli vonbrigðum, sérstaklega eftir góða leiki gegn Ipswich og Atletico Madrid.
„Við vorum sjálfir svekktir. Við töldum okkur vera að taka skref fram á við, en þetta var skref aftur á bak,“ sagði Iraola.
Spánverjinn tók við af Arne Slot í sumar og hefur unnið einn og gert þrjú jafntefli í fyrstu fjórum deildarleikjum sínum.
Hann segir stefnuna þó skýra og vill sjá meira af þeirri frammistöðu sem liðið sýndi gegn Atletico og Ipswich.
Iraola bætti við að mikið álag fram undan muni reyna á hópinn og að hann sé enn að læra hvaða leikmenn þola að spila á þriggja daga fresti án þess að frammistaðan dali.
Liverpool mætir Tottenham í deildabikarnum í kvöld og búist er við miklum breytingum á byrjunarliðinu. Joe Gomez gæti snúið aftur, en Conor Bradley er enn nokkuð frá endurkomu eftir hnémeiðsli.