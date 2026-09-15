Albert gæti verið að fá algjöran glaumgosa sem liðsfélaga

Lazio hefur hafið á ný viðræður við Mauro Icardi um möguleg félagaskipti til Rómarliðsins. Albert Guðmundsson gekk í raðir Lazio á dögunum.
Argentínski framherjinn er án félags eftir að hafa yfirgefið Galatasaray og samkvæmt Sky Sports Italia er hann opinn fyrir því að ganga til liðs við Lazio.
Icardi er 33 ára og hefur mikla reynslu úr ítölskum fótbolta eftir farsælan tíma með Inter, þar sem hann var meðal annars fyrirliði liðsins og einn markahæsti leikmaður Serie A.
Lazio vill bæta reynslumiklum framherja við hópinn og telur Icardi áhugaverðan kost þar sem ekki þarf að greiða félagaskiptagjald fyrir hann.
Viðræður milli aðila höfðu áður átt sér stað en nú hafa þær verið teknar upp að nýju.
Ekki liggur fyrir hversu nálægt samkomulagi aðilar eru, en vilji er sagður vera til staðar beggja vegna.