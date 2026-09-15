Áfall hjá Manchester United - Er líkt við Messi en vill burt frá félaginu í hvelli

JJ Gabriel, einn efnilegasti leikmaður akademíu Manchester United, hefur formlega óskað eftir því að yfirgefa félagið.
Samkvæmt Matt Law hjá Telegraph hefur hinn 15 ára gamli Gabriel sent inn formlega tilkynningu um að hann vilji láta afskrá sig hjá United þegar í stað.
Gabriel hefur vakið gríðarlega athygli undanfarin ár og hefur jafnvel fengið viðurnefnið „Kid Messi“ vegna hæfileika sinna. Málið er því mikið áfall fyrir United, sem hefur lagt mikla áherslu á uppbyggingu ungra leikmanna.
Heimildarmaður Telegraph líkir mögulegu brotthvarfi hans við það ef Barcelona hefði misst Lionel Messi úr sínum unglingaakademíum.
Ekki liggur enn fyrir hvort Manchester United muni samþykkja beiðni Gabriel eða reyna að koma í veg fyrir að hann yfirgefi félagið.
Málið gæti vakið mikla athygli hjá stærstu félögum Evrópu ef Gabriel verður laus allra mála frá United.