Feðgar ferðuðust um Evrópu á húsbíl - Hefðu aldrei getað spáð því hvernig ferðalagið myndi enda

Hinn 18 ára gamli Milo Beimers hefur fundið sér nýtt félag eftir óvenjulegt mánaðarferðalag um Evrópu í húsbíl ásamt föður sínum.
Beimers yfirgaf Glentoran á Norður-Írlandi í sumar og lagði af stað með föður sínum í rúmlega 3 þúsund kílómetra ferðalag í leit að nýju félagi. Markmiðið var að fara í prufur víðs vegar um Evrópu án þess að vita hvar ferðalagið myndi enda.
Eftir prufu hjá Hercules á Spáni og annað tækifæri í Englandi barst kallið frá Ítalíu. Beimers fór í prufu hjá Viterbese og hefur nú samið við félagið, sem leikur í ítölsku D-deildinni.
„Það hafa verið margar hæðir og lægðir en á endanum gekk þetta upp og áhættan borgaði sig. Ég er virkilega stoltur af því að hafa fundið félag og geta haldið ferðalaginu áfram,“ sagði Beimers við BBC.
Markvörðurinn ungi lék sinn fyrsta leik um helgina í 4-0 sigri á Anagni.
Beimers sýndi frá ferðalaginu á samfélagsmiðlum og vonast til að saga hans hvetji aðra unga leikmenn til að skapa sér sín eigin tækifæri.
„Ef tækifærin koma ekki til þín þarftu að skapa þau sjálfur.“