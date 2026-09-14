Bandaríski flugmaðurinn rauf þögnina í 60 Minutes – „Það skelfilegasta sem ég hef upplifað“

Bandarískur flughermaður sem þurfti að skjóta sér út úr F-15-orrustuþotu yfir Íran í apríl hefur í fyrsta sinn lýst þeim 50 klukkustundum sem liðu þar til bandarískar sérsveitir náðu að bjarga honum úr landi.
Maðurinn, sem aðeins er kallaður „Bravo“ vegna öryggissjónarmiða, ræddi reynslu sína í fréttaskýringaþættinum 60 Minutes á CBS í gær.
Fallhlíf Bravo skemmdist þegar vélin varð fyrir skoti og eftir að hann skaut sér út reyndi hann að greiða úr flækjunni á sama tíma og hann var í frjálsu falli.
„Þetta var það skelfilegasta sem ég hef nokkurn tíma upplifað,“ sagði hann.
Taldi að besta leiðin væri að fara upp
Bravo lýsti því svo að lendingin hafi verið harkaleg en afleiðingarnar urðu þær að hann hryggbrotnaði auk þess að handleggs- og axlarbrotna og togna á ökkla. Þá hlaut hann sár á höfði og í andliti.
Þrátt fyrir meiðslin varð hann að koma sér undan írönskum hersveitum sem nálguðust svæðið. Illa þjáðum tókst honum að ganga upp á um 2.100 metra háan fjallshrygg, en hann var með lítið annað meðferðis en skammbyssu, fjarskiptabúnað og staðsetningartæki.
Tveir voru um borð í vélinni og tókst þeim báðum að skjóta sér út. Hinum flugmanninum var bjargað skömmu eftir að hún fórst en Bravo var einn eftir. Honum tókst að finna felustað í klettunum þar sem hann dvaldi klukkustundum saman og reyndi að koma sér í samband við bandaríska herinn sem að lokum tókst.
Umfangsmikil aðgerð
Á meðan Bravo faldi sig hófst umfangsmikil björgunaraðgerð. Hundruð bandarískra hermanna og starfsmanna leyniþjónustunnar komu að henni, þar á meðal liðsmenn Delta Force og SEAL Team Six.
Bandarískar herflugvélar gerðu jafnframt árásir á svæðinu til að ryðja björgunarsveitunum leið og CIA stóð einnig fyrir blekkingaraðgerð sem ætlað var að villa um fyrir Írönum.
Írönsk stjórnvöld höfðu á sama tíma heitið verðlaunum fyrir upplýsingar sem leiddu til þess að flugmaðurinn yrði handsamaður. Alls liðu um 50 klukkustundir frá því að Bravo skaut sér út úr vélinni þar til bandaríski herinn fann hann.
Hermaðurinn lýsti því í viðtalinu að hann muni aldrei gleyma augnablikinu þegar hann sá mennina koma honum til bjargar.
„Þetta var eitt stórkostlegasta augnablik lífs míns og ég veit ekki hvernig ég get orðað það skýrar en einfaldlega að segja: Takk – fyrir allt sem þeir gerðu.“
CNN greindi frá því um helgina að Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, og pólitískir embættismenn innan ráðuneytisins hefðu þrýst á flugmennina tvo að taka þátt í viðtalinu við 60 Minutes. Báðir hefðu upphaflega haft efasemdir og hinn flugmaðurinn ákvað að lokum að taka ekki þátt.
Bandarísk yfirvöld hafa aftur á móti hafnað því og sagt að ákvörðun um þátttöku hafi alfarið verið í höndum flugmannanna sjálfra.