Ákærður vegna banaslyss við Vík í sumar

Ökumaður hefur verið ákærður fyrir hegningar- og umferðarlagabrot með því að hafa valdið banaslysi í sumar, nánar tiltekið laugardaginn 20. júní á Kerlingardalsvegi austan við Vík.
Í ákærunni sem dagsettt er 11. september er atvikinu lýst þannig:
„með því að hafa, laugardaginn 20. júní 2026, ekið bifreið sinni austur Suðurlandsveg, við vegamót að Kerlingardalsvegi í Mýrdalshreppi, tekið þar vinstri beygju er hann hugðist aka inn á Kerlingardalsveg, án nægjanlegrar aðgæslu og varúðar og eigi fær um að stjórna bifreiðinni örugglega vegna svefnleysis, í veg fyrir bifhjólið, sem ekið var úr gagnstæðri aksturstefnu, með þeim afleiðingum að bifhjólið skall framan á bifreiðinni og ökumaður bifhjólsins kastaðist af bifhjólinu, út fyrir veginn norðaustan við vegamótin. Allt framangreint með þeim afleiðingum að ökumaður bifhjólsins, lést nær samstundis á vettvangi af völdum alvarlegs brots í gegnum brjósthrygg og í sama mund slits á ósæðinni með kjölfarandi stórblæðingu inn í miðmætið og brjóstholið.“
Sjá einnig: Banaslys austan við Vík í Mýrdal
Maðurinn sem lést í slysinu var 55 ára gamall. Í ákærunni eru gerðar einkaréttarkröfur fyrir hönd aðstandenda hins látna upp á 41.490.334 kr. auk útfararkostnaðar upp á 2.000.000 kr. og miskabóta upp á 4.000.000 kr., auk 3.000.000 kr. miskabætur til handa tveggja aðstandenda, samtals 51.490.334 kr.
Lögmaður aðstandenda gerir einnig kröfu um málskostnað. Verði ekki fallist á að leysa efnislega úr fjárhæð krafnanna er þess krafist að viðurkennd verði bótaskylda ákærða gagnvart kröfuhöfum vegna andláts mannsins þann 20. júní 2026,
Málið verður tekið fyrir í Héraðsdómi Suðurlands.