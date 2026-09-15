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DV
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16 ára í stuði fyrir Arsenal og glæsimark á Anfield

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 15. september 2026 21:22
Getty Images

Stórliðin mættu til leiks í 3. umferð enska deildabikarsins í kvöld, en fimm leikir fóru fram í keppninni.

Stærsti leikurinn var á Anfield, þar sem Liverpool tók á móti Tottenham. Alexis Mac Allister og Cody Gakpo komu Liverpool í 2-0 áður en Conor Gallagher minnkaði muninn.

Það var svo Dominik Szoboszlai sem innsiglaði sigurinn með glæsilegu marki. Lokatölur 3-1.

Arsenal vann 2-4 sigur á Ipswich þar sem hinn 16 ára gamli Max Dowman fór á kostum og skoraði tvö. Noni Madueke og Mikel Merino skoruðu einnig.

Fulham vann þá West Ham 2-3 í Lundúnaslag.

Úrslit kvöldsins
Liverpool 3-1 Tottenham
Ipswich 2-4 Arsenal
Reading 1-2 Brentford
West Ham 2-3 Fulham
Peterborough 3-3 Barnsley (7-6 í vítaspyrnukeppni)

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