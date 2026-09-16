Örvæntingarfull leit að þriggja ára dreng: Hvarf frá afa sínum í gær og hefur ekki sést síðan

Umfangsmikil leit stendur yfir að hinum þriggja ára Noah Woods sem hvarf í þorpinu Brantham í Suffolk á Englandi síðdegis í gær. Allt að þúsund manns hafa tekið þátt í leitinni en ekkert hafði spurst til drengsins snemma í morgun.
Daily Mail fjallar meðal annars um málið á vef sínum.
Faðir Noah hefur nú sent frá sér örvæntingarfullt ákall til almennings og biður fólk um að gefast ekki upp.
„Ég get ekki gengið í gegnum aðra nótt vitandi að hann sé þarna úti aleinn. Vinsamlegast gefist ekki upp. Hann er þarna einhvers staðar,“ skrifaði faðirinn, Rhys Woods, á Facebook í morgun.
Noah sást síðast um klukkan 15 í gær þegar hann varð viðskila við afa sinn eftir heimsókn á leikvöll. Drengurinn er sagður hafa hlaupið niður húsasund við leikvöllinn og í átt að nýlegu íbúðahverfi. Skammt frá er einnig tjörn og járnbrautarteinar.
Noah er með væga einhverfu, talar ekki og er með skerta heyrn. Lögregla segir því ólíklegt að hann bregðist við þótt nafn hans sé kallað.
Hann er með hrokkið, rautt hár og var klæddur í hvítan bol með teiknimyndapersónunni Blæju, stuttbuxur og hvíta íþróttaskó þegar hann hvarf.
Leitað var að Noah í alla nótt og hafa leitarhundar, björgunarsveitir og þyrla bresku strandgæslunnar tekið þátt. Hitamyndavélar hafa jafnframt verið notaðar við leit í skóglendi og þá var bátur notaður til að leita í tjörninni í nágrenninu.
Faðir Noah segir viðbragðsaðila telja að búið sé að leita vandlega á hættulegustu svæðunum í næsta nágrenni, meðal annars við tjörnina og járnbrautarteinana. Hann telur því mögulegt að sonur hans hafi komist lengra frá leikvellinum en fyrst var talið.
Lögregla hefur hvatt íbúa í nágrenninu til að leita vandlega á eigin lóðum, meðal annars í görðum, skúrum, bílskúrum, útihúsum og ökutækjum. Snemma í morgun hafði ekkert verið staðfest um ferðir Noah og leitin hélt áfram.