Blikar fylgdu bikartitlinum eftir með sigri

Breiðablik vann Fram á útivelli í Bestu deild karla í kvöld.
Nýkrýndir bikar Blika leiddu 0-2 í hálfleik eftir sjálfsmark Kennie Chopart og mark Gabríels Snæs Hallssonar.
Róbert Hauksson minnkaði muninn fyrir heimamenn snemma í seinni hálfleik en Ásgeir Helgi Orrason innsiglaði svo 1-3 sigur gestanna.
Breiðablik er í fjórða sæti efri hlutans í deildinni, 12 stigum á eftir Fram í því þriðja.
Úrslitin þýða jafnframt að Víkingur getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri á KR í næstu umferð.