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DV
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Blikar fylgdu bikartitlinum eftir með sigri

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 15. september 2026 21:15
Mynd: DV/KSJ

Breiðablik vann Fram á útivelli í Bestu deild karla í kvöld.

Nýkrýndir bikar Blika leiddu 0-2 í hálfleik eftir sjálfsmark Kennie Chopart og mark Gabríels Snæs Hallssonar.

Róbert Hauksson minnkaði muninn fyrir heimamenn snemma í seinni hálfleik en Ásgeir Helgi Orrason innsiglaði svo 1-3 sigur gestanna.

Breiðablik er í fjórða sæti efri hlutans í deildinni, 12 stigum á eftir Fram í því þriðja. 

Úrslitin þýða jafnframt að Víkingur getur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn með sigri á KR í næstu umferð.

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