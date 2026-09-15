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DV
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United endurvekur áhuga sinn

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 15. september 2026 21:30
Getty Images

Manchester United hefur áfram augastað á Jarrad Branthwaite, miðverði Everton, og gæti reynt að kaupa hann í janúar. Talksport segir frá.

United reyndi tvívegis að kaupa Branthwaite sumarið 2024 en Everton hafnaði báðum tilboðum. 

Þessi 24 ára gamli Englendingur hefur síðan glímt mikið við meiðsli en er kominn á fulla ferð aftur.

United vill fara að huga að endurnýjun í varnarlínunni, en samningar miðvarðanna Harry Maguire og Lisandro Martinez renna út næsta sumar.

Everton setti um 70 milljóna punda verðmiða á Branthwaite fyrir meiðslin en ekki er víst hvað þarf til að kaupa hann nú.

Kappinn er samningsbundinn Everton til ársins 2030 og félagið er því í sterkri samningsstöðu.

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