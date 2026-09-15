Myndband af David Beckham vekur gríðarlega athygli - Sagður hafa sýnt „sitt rétta eðli“

Myndband af knattspyrnugoðsögninni David Beckham að spjalla við eldri hjón í fríi á Capri hefur vakið mikla athygli.
Myndbandið er tekið á veitingastað umræddra hjóna og er það birt á Instagram-reikningi staðarins. „Amma að reyna við David Beckham fyrir framan afa,“ segir þar meðal annars, við mikla kátínu netverja.
Beckham virtist meira en til í að taka spjallið við hjónin og segja sumir netverjar að það sé einfaldlega „í hans eðli“ eins og bresk götublöð vekja athygli á.
Myndbandið er hér að neðan.