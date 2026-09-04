Risastórra tíðinda að vænta af Messi?

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.
Lionel Messi tilkynnti á dögunum að hann væri hættur að spila með argentíska landsliðinu.
„Þetta kemur ekki á óvart. Eins og hann kom inn á í fallegri kveðju til föður síns eftir að hann féll frá var hann gjörsamlega búinn á því á líkama og sál,“ sagði Helgi.
„Tap í úrslitaleiknum, fráfall föður hans. Það hefur bara mikið gengið á í lífi Messi undanfarið.
Ég ætla einnig að tippa á það að hann leggi skóna á hilluna í desember, eftir tímabil í MLS-deildinni,“ sagði Hörður.
Þátturinn er í spilaranum.