Hafa samband
DV
433

Risastórra tíðinda að vænta af Messi?

433
Sunnudaginn 6. september 2026 19:30
Donald Trump - Lionel Messi - Infantino Getty Images

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helsta í Íþróttavikunni, sem kemur út á DV/433 í hverri viku.

Lionel Messi tilkynnti á dögunum að hann væri hættur að spila með argentíska landsliðinu.

„Þetta kemur ekki á óvart. Eins og hann kom inn á í fallegri kveðju til föður síns eftir að hann féll frá var hann gjörsamlega búinn á því á líkama og sál,“ sagði Helgi.

„Tap í úrslitaleiknum, fráfall föður hans. Það hefur bara mikið gengið á í lífi Messi undanfarið.

Ég ætla einnig að tippa á það að hann leggi skóna á hilluna í desember, eftir tímabil í MLS-deildinni,“ sagði Hörður.

Þátturinn er í spilaranum.

Fleiri fréttir