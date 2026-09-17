Tilkynnir fyrstu MTV VMA-tónleikana frá kossinum alræmda

Tuttugu og þremur árum eftir að hafa komið heiminum í opna skjöldu ásamt Britney Spears snýr Madonna formlega aftur á tónleikadagskrá MTV VMA-verðlaunahátíðarinnar.
MTV hefur staðfest að poppdrottningin muni koma fram á hátíðinni í ár, og þetta er fyrsta framkoma hennar á tónleikum á VMA-verðlaunahátíðinni síðan hún lék stórt hlutverk á verðlaunahátíðinni árið 2003.
Þótt Madonna hafi óvænt komið fram til að veita verðlaun árin sem liðin eru, þar á meðal í opnunarleik útsendingarinnar 2021 til að fagna 40 ára afmæli MTV, hefur hún ekki flutt heilt lag á aðalviðburði sjónvarpsstöðvarinnar í meira en tvo áratugi.
Síðasta flutningur hennar er ógleymanlegur öllum þeim sem fylgjast með tónlist og fréttaflutningi.
Í opnunaratriði VMA-verðlaunahátíðarinnar árið 2003 kom Madonna klædd sem brúðgumi, og flutti brot af þekktum lögum sínum, ásamt Britney Spears og Christinu Aguilera, sem klæddust eftirlíkingum af brúðarklæðnaði Madonnu frá árinu 1984 í tónlistarmyndbandi Like a Virgin.
Um mitt atriðið smellti Madonna lostafullum kossi á varir Britney áður en hún sneri sér við til að deila öðrum kossi með Aguilera. Atriðið klauf áhorfendur í Radio City Music Hall sem og heiminn allan í tvennt og réð ríkjum á forsíðum heimsins í margar vikur.
Útsendingin klippti samstundis yfir í viðbragðsmynd af fyrrverandi kærasta Spears, Justin Timberlake, sem festi rútínuna í sessi sem eitt af mest spilaðu myndskeiðum í sögu verðlaunahátíðarinnar.
Þótt sýningin hafi orðið ein sú umtalaðasta í sögu VMA, þá varð næstum ekki af honum því önnur stjarna átti fyrst að koma fram. Jennifer Lopez var upphaflega beðin um að taka þátt í flutningnum, en tökuáætlanir fyrir kvikmyndina Shall We Dance komu í veg fyrir að hún gæti tekið verkefnið að sér.
Lopez sagði í þættinum Watch What Happens Live fyrr á þessu ári að hún hefði „æft og allt“ til að koma fram með Madonnu, en kossinn var eitthvað sem hún æfði ekki.
Í samtali við kynnirinn Andy Cohen sagði hún: „Madonna sagði að þetta væri það sem hún vildi gera. Það var eitthvað eins og: Við ætlum að gifta okkur, ég verð brúðguminn, þið ætlið að syngja.“ Það var ég sem ætlaði að koma fyrst út og syngja Like a Virgin. Ég man ekki einu sinni almennilega hvað það var, en það var eitthvað á þá leið.“
Saga Madonnu með VMA-verðlaununum nær aftur til fyrstu athafnarinnar árið 1984, þar sem hún lagði grunninn að popp-ögrun með því að skríða yfir sviðið í brúðarkjól og syngja lagið Like a Virgin. Hún endurtók söguna árið 1990 með flutningi lagsins Vogue.
Á ferli sínum hefur Madonna hlotið 20 MTV Video Music Awards verðlaun af 69 tilnefningum, sem gerði hana að verðlaunahæstu listakonunni í sögu hátíðarinnar áratugum saman þar til Beyoncé sló metið árið 2016.
Stjórnendur sjónvarpsstöðvarinnar hafa haldið sérstökum upplýsingum um væntanlega tónleika hennar leyndum, þó að heimildarmenn segi að búast megi við orkumiklum flutningi til heiðurs áratuga tónleikaskrá hennar, ásamt núverandi tónlistarverkefnum í kjölfar metferðar hennar, Celebration Tour.