Segir glaðlegt fjölskyldumyndband afhjúpa hræsni Markle og Harry

Á sunnudag deildi Meghan Markle, hertogaynjan af Sussex náinni innsýn í heimilislíf sitt og eiginmannsins Harrys prins eftir að þau fluttu aftur til Bretlands á Instagram. Í myndbandinu eru börn hjónanna, Lilibet, fimm ára, og Archie, sjö ára, með.
Konunglegi fréttaskýrandinn Kinsey Schofield segir Markle með birtingu myndbandsins vera „áberandi“ í „hræsni“ sinni. Hjónin séu að senda mótsagnakennd skilaboð þegar kemur að stöðugri löngun þeirra eftir friðhelgi einkalífs, sérstaklega þegar kemur að börnum þeirra.
„Ef friðhelgi einkalífsins er í raun og veru forgangsatriðið, þá er áhrifaríkasta stefnan einföld ... hættið að deila fjölskyldulífi ykkar til milljóna ókunnugra,“ segir Schofield. „Hver ofurvalin svipmynd af börnunum, hundunum, sveitinni og heimilislífi þeirra vekur meiri athygli, fleiri spurningar og meiri áhuga á því hvar og hvernig þau búa.“
Schofield sem heldur úti rásinni Kinsey Schofield Unfiltered á YouTube bætir við: „Þú getur ekki vísvitandi gefið þessari vél að borða og svo látið eins og þú sért undrandi eða reiður þegar fólk vill vita meira.“
Schofield bendir einnig á að Markle hafi tjáð sig opinberlega um hættur samfélagsmiðla þegar kemur að börnum, en haldi eigi að síður áfram að sýna Lilibet og Archie á Instagram-síðu sinni.
„Archie og Lilibet eru of ung til að samþykkja með marktækum hætti að raddir þeirra, athafnir og einkastundir fjölskyldunnar séu sýndar milljónum ókunnugra,“ segir Schofield. „Að fela andlit þeirra eyðir ekki skyndilega þeirri athygli sem það vekur í kringum þau.“
Schoefield bendir sérstaklega á þátttöku Harry í aðgerðum konu sinnar á samfélagsmiðlum.
„Hann hefur varið árum saman í að lýsa þeim skaða sem hann telur að fjölmiðlaathygli hafi valdið honum sem barni, en samt tekur hann nú þátt í að pakka niður hluta af bernsku barna sinna til almennrar neyslu,“ segir hún. „Þú getur ekki eytt árum saman í að segja heiminum að óæskileg athygli hafi valdið þér áfalli og síðan skapað virkan áhuga almennings á einkalífi barna þinna,“ heldur hún áfram.
Fréttaskýrandinn Tom Sykes, sem fjallar ítrekað um bresku konungsfjölskylduna er á sömu skoðun og segir að hann telji að myndbandið eigi að „selja frásögn af fullkomnun fjölskyldunnar“ og að það sé „óhugnanlegt“ að börnin séu með í því.
„Sérstaklega þegar maður skoðar ummæli Harrys í myndbandi frá árinu 2017 sem hann tók upp fyrir góðgerðarfélagið Heads Together þar sem hann sagði að eitt af stóru vandamálunum með samfélagsmiðlum væri að fólk sýndi fullkomið líf og svo getur maður fundið fyrir vanmætti þegar maður horfir á falskar myndir þeirra af fullkomnu lífi sínu,“ segir hann.
„Harry skildi sjálfur árið 2017 hversu skaðlegt og falsað svona gjörningsmyndband er og samt er hann núna að gera nákvæmlega það sama sjálfur,“ heldur hann áfram.
Í myndbandinu má sjá hjónin haldast í hendur í göngutúr og Lilibet hjóla með Archie hlaupandi við hlið hennar. Einnig sjást börnin veiða með föður sínum. Fætur annars barnsins má sjá fyrir framan notalegan arineld en Markle gætir þess að sýna ekki andlit barnanna.
Markle hefur áður lýst yfir áhyggjum af friðhelgi einkalífs Lilibet og Archie í viðtali við The Cut árið 2022, sérstaklega af því að ljósmyndarar gætu hugsanlega tekið myndir af þeim á meðan hún sækir þau og skilar þeim ef þau ættu að sækja skóla í Bretlandi.
„Fyrirgefðu, ég á í vandræðum með þetta,“ sagði hún þá. „Það gerir mig ekki heltekna af friðhelgi einkalífsins. Það gerir mig að sterku og góðu foreldri sem verndar barnið mitt.“
Hjónin hafa síðan skráð börnin sín í glæsilegan undirbúningsskóla í Bretlandi sem kostar um 26 þúsund pund á ári eða rúmar 4,2 milljónir króna. Munu foreldrar í skólanum þegar hafa verið varaðir við nýjum, ströngum reglum sem gilda systkinin.
„Í skilaboðunum sem send voru til fjölskyldna kom í raun fram að stundum gætu sumar fjölskyldur sem ganga í skólann vakið meiri áhuga almennings eða fjölmiðla,“ sagði Schofield. „Í skilaboðunum voru foreldrar og forráðamenn minntir á að mynda ekki eða taka upp önnur börn án leyfis, eða deila ljósmyndum, upplýsingum eða smáatriðum um nemendur eða fjölskyldur þeirra á samfélagsmiðlum.“
Fyrr í þessum mánuði gaf faðir Harrys, Karl konungur, skýrt til kynna að sonur hans og tengdadóttir störfuðu ekki fyrir konungsfjölskylduna, þrátt fyrir að hafa flutt aftur til Bretlands. Hjónin létu af störum sem meðlimir konungsfjölskyldunnar í janúar 2020 og fluttu til Montecito í Kaliforníu. Í tilkynningu Karls sagði að Harry, 41 árs, og Markle, 45 ára, gætu ekki notað titlana sína Hans og hennar konunglega hátign og væru „einkaborgarar með viðskipta- og góðgerðarhagsmuni að gæta,“ sagði háttsettur embættismaður hallarinnar við BBC.