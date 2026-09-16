Nýjasta athæfi Markle tilefni öryggisviðvörunar

Meghan Markle er sögð hafa sent frá sér öryggisviðvörun eftir að hafa deilt einkasímanúmeri sínu í smáskilaboðum milli foreldra skólans.
Símanúmeri Markle var deilt í WhatsApp-spjalli foreldra sem hún tók þátt í kvöldið áður en börnin hennar tvö, Archie prins og Lilibet prinsessa, hófu sinn fyrsta skóladag í breskum skóla, að því er greint var frá í Sun á þriðjudag.
Í skjáskoti sem miðillinn birti sjást tvær mæður bjóða Markle velkomna og í skilaboðunum stendur: „Bjóðum Meghan velkomna sem mætir með Archie á morgun.“ Í öðrum skilaboðum stendur: „Velkomin!!“ Markle svaraði: „Hæ mömmur! Takk fyrir hlýjar móttökur. Svo ánægð að vera hluti af þessu samfélagi xx.“
Eftir samskiptin tók einhver í hópnum skjáskot af samtalinu, þar sem símanúmer Markle var skráð. Skjáskotinu hefur nú verið deilt ítrekað.
Greint var frá því í gær að Markle og eiginmaður hennar, Harry Bretaprins, hefðu tekið börn sín úr skóla aðeins tveimur dögum eftir skólabyrjun vegna öryggisástæðna. Mikil umferð til og frá skólanum olli miklu álagi á fámennt öryggisteymi þeirra, að því er tímaritið Hello! greindi frá á mánudag.
„Ákvörðunin um að börnin skyldu skipt aum skóla var tekin eftir umræður við öryggisteymi fjölskyldunnar um hagnýtingu núverandi fyrirkomulags þeirra,“ sagði fulltrúi hjónanna við fjölmiðla. Heimildarmaður sagði einnig við fjölmiðla að hjónin hefðu látið framkvæma öryggiseftirlit í skólanum fyrir önnina en hefðu ekki getað prófað skólaferðina. „Þetta er mikil synd, því þau elskuðu skólann, börnin og foreldra sína algjörlega,“ sagði heimildarmaðurinn.
Á sama tíma hefur Markle fengið sína fyrstu öryggisúttekt, sem er studd af ríkisstjórninni. Samkvæmt Telegraph munu bæði Markle og Harry fá opinbert áhættumat fljótlega og framkvæmdanefnd konungsfjölskyldunnar og VIP-gestanna, eða RAVEC, hefur beðið þau um að veita allar upplýsingar um nýju daglegu rútínuna sína. Formaður RAVEC sagðist hafa tilkynnt Harry í síðustu viku að bæði honum og Markle yrði falið að framkvæma nýtt áhættumat í ljósi þess að þau fluttu aftur til Bretlands.