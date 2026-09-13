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Fókus

Britney tók upp ögrandi myndband – Vandræðalegur iðnaðarmaður í bakgrunni

Kristinn H. Guðnason
Sunnudaginn 13. september 2026 16:30
Britney heldur áfram að skelfa aðdáendur sýna á Instagram. Skjáskot/Instagram

Poppstjarnan Britney Spears hefur tekið upp enn eitt stórundarlegt myndbandið og birt á samfélagsmiðlum. Aðdáendur hafa áhyggjur af geðheilsu hennar. Í hinu nýja myndbandi má sjá iðnaðarmann að störfum í bakgrunninum.

Hin 44 ára Britney Spears hefur margsinnis á undanförnum árum birt djörf og ögrandi myndbönd, sem verða að teljast kynferðisleg. Hafa aðdáendur lengi haft áhyggjur af geðheilsu hennar en hún var svipt sjálfræði í mörg ár.

Í nýju 45 sekúndna myndbandi sem hún birtir á Instagram má sjá hana dansa á mjög ögrandi hátt í efnislitlum kjól. Myndbandið er klippt og fyrir einkastaðina eru sett emoji-tákn, eða tjákn.

Sjá einnig:

Hafa miklar áhyggjur af Britney Spears eftir að þetta myndband birtist

Það er ekkert nýtt að poppdrottningin birti kynferðisleg og ögrandi myndbönd en það sem vekur sérstaka eftirtekt í þessu myndbandi er að það er iðnaðarmaður að störfum í bakgrunninum.

Kynferðisleg áreitni?

Í umræðum um myndbandið á samfélagsmiðlum velta aðdáendur fyrir sér hvort þetta sé ekki gjörsamlega óviðeigandi háttsemi hjá henni.

„Hún er beinlínis að áreita starfsmanninn kynferðislega fyrir framan myndavélina,“ segir einn í umræðunum.

„Myndband af henni án nærbuxna og brjóstahaldara fyrir framan starfsmanninn... Var þetta ekki eitt það versta frá henni?“ spyr annar.

„Hún var ein stærsta stjarna í heimi. Að sjá hana svona mölvar hjartað í mér,“ segir þriðji netverjinn.

 

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