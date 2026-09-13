Britney tók upp ögrandi myndband – Vandræðalegur iðnaðarmaður í bakgrunni

Poppstjarnan Britney Spears hefur tekið upp enn eitt stórundarlegt myndbandið og birt á samfélagsmiðlum. Aðdáendur hafa áhyggjur af geðheilsu hennar. Í hinu nýja myndbandi má sjá iðnaðarmann að störfum í bakgrunninum.
Hin 44 ára Britney Spears hefur margsinnis á undanförnum árum birt djörf og ögrandi myndbönd, sem verða að teljast kynferðisleg. Hafa aðdáendur lengi haft áhyggjur af geðheilsu hennar en hún var svipt sjálfræði í mörg ár.
Í nýju 45 sekúndna myndbandi sem hún birtir á Instagram má sjá hana dansa á mjög ögrandi hátt í efnislitlum kjól. Myndbandið er klippt og fyrir einkastaðina eru sett emoji-tákn, eða tjákn.
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Hafa miklar áhyggjur af Britney Spears eftir að þetta myndband birtist
Það er ekkert nýtt að poppdrottningin birti kynferðisleg og ögrandi myndbönd en það sem vekur sérstaka eftirtekt í þessu myndbandi er að það er iðnaðarmaður að störfum í bakgrunninum.
Kynferðisleg áreitni?
Í umræðum um myndbandið á samfélagsmiðlum velta aðdáendur fyrir sér hvort þetta sé ekki gjörsamlega óviðeigandi háttsemi hjá henni.
„Hún er beinlínis að áreita starfsmanninn kynferðislega fyrir framan myndavélina,“ segir einn í umræðunum.
„Myndband af henni án nærbuxna og brjóstahaldara fyrir framan starfsmanninn... Var þetta ekki eitt það versta frá henni?“ spyr annar.
„Hún var ein stærsta stjarna í heimi. Að sjá hana svona mölvar hjartað í mér,“ segir þriðji netverjinn.