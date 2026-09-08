Næringarfræðingur mælir með þessum 10 matvælum í Costco ef þú ert á Ozempic

Næringarfræðingur fer yfir hvaða tíu matvæli hann mælir með fyrir fólk á GLP-1 lyfjum, eins og Ozempic og Wegovy.
Slík lyf eru að breyta matarvenjum fólks og segir næringarfræðingurinn Lauren Manaker við Business Insider að þegar maður borðar minna magn þá skipti meira máli hvað maður borðar.
Lauren segir að fólk á Ozempic þurfi að hugsa um að passa upp á vöðvamassann með því að borða nóg prótein, borða saðsaman og trefjaríkan mat og tryggja að vítamín- og steinefnainntöku þrátt fyrir minnkandi skammtastærðir.
„Mér finnst það líka skipta máli að fólk borði eitthvað sem þeim finnst gott, svo þetta endist,“ segir Lauren.
„Ég elska Costco, þar fæst hágæða próteinrík matvæli sem eru góð fyrir meltinguna, og sniðugt en skemmtilegt snarl, allt á einum stað.“
Lauren segir að ef hún væri á GLP-1 lyfi eins og Ozempic þá myndi hún setja þetta í matarkörfuna:
Perur
Perur eru einstaklega trefjaríkar. Meðalstór pera inniheldur um 5,5 grömm af trefjum sem er gott fyrir meltinguna og þú verður þar af leiðandi saddari lengur.
Perur eru auk þess ríkar af andoxunarefnum og mjög safaríkar.
Lauren mælir með því að skera peru í sneiðar og smyrja með smá hnetu- eða möndlusmjöri.
Hakk
Lauren nefnir sérstaklega chimichurri hakk frá Kevin‘s en hægt er að kaupa annað hakk í staðinn fyrir járn og prótein. Hún er sérstaklega hrifin af þessari tegund þar sem það er tilbúið, enginn viðbættur sykur og lítið af innihaldsefnum.
Hún mælir með að fá sér hakk með grænmeti eða hrísgrjónum.
Beinaseyði
„Að drekka beinaseyði er góð leið til að fá prótein en líka innbyrða vökva,“ segir Lauren.
Kimchi
„Kimchi er gott fyrir meltinguna og getur bragðbætt nánast hvaða mat sem er,“ segir Lauren og bætir við að fólk á Ozempic ætti sérstaklega að hugsa um meltinguna þar sem meltingarvandamál er mjög þekkt aukaverkun af GLP-1.
Lax
Lauren er sérstaklega hrifin af Blackened Atlantic laxinum frá Kirkland.
„Ein skammtastærð af honum inniheldur 29 grömm af próteini. Lax er einnig ríkur af omega-3 fitusýrum sem styðja við heila- og hjartaheilsu.
RxBars
„Sniðugt tilbúið snarl með engum viðbættum sykri,“ segir Lauren.
„Matarlystin getur verið ófyrirsjáanleg á Ozempic og þá er sniðugt að vera með hollt snarl sem er hægt að grípa í,“ segir Lauren.
Ef þú vilt kaupa svipað orkustykki er gott að skoða prótein- og trefjainnihald, og hvort það sé viðbættur sykur.
Pistasíur
Lauren mælir með pistasíum, bragðgóðar og próteinríkar.
Gos með trefjum og litlum sykri
Lauren nefnir sérstaklega Olipop en það er hægt að kaupa svipaða drykki í staðinn. Það sem heillar hana við Olipop er að það eru góðgerlar í drykknum og lítið af sykri.
Olipop er mjög svipaður drykknum Homie sem fæst hérlendis, meðal annars í Hagkaup.
SunGold kíví
Ef þú hefur farið í Costco nýlega þá hefurðu örugglega smakkað gulu kívíin. Lauren mælir með því að borða einnig hýðið fyrir meiri trefjar.
Blómkálspítsa
Lauren nefnir tilbúna frosna pítsu frá Miltons með blómkálsbotni, en það er einfalt að búa til eigin blómkálspítsubotn. Hér má sjá uppskrift frá Lindu Ben og hér frá Albert Eldar.