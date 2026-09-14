Vikan á Instagram: „Tvær á dag kemur skapinu í lag“

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga.
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Laufey Lín kláraði A Matter of Time-tónleikaferðalagið, nú ætlar hún að fá að sofa
Bríet er í Danmörku og keyrði um með vindil
Dóra Júlía hélt upp á daginn í grænu
Eva Einars fór í rómantíska ferð til Feneyja
Guðrún biskup var á Bíldudal
Gugga í gúmmíbát var í Danmörku
Birgitta Líf fór í sjóinn
Svala naut sín á Októberfest
Uppákoma hjá Sunnevu í Smáralind
Guðrún Sørtveit að peppa í nýjum æfingafötum
Gummi Kíró fór á haustfögnuð
Lína Birgitta birti haug af myndum frá ferðinni til Barcelona
Halla forseti birti nokkrar myndir frá síðustu dögum en hún er búin að taka á móti alls konar fólki á Bessastöðum, þar á meðal ríkisstjórninni
Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór endaði úti í horni eftir erfiða æfingu
Móeiður fór í hvolpajóga
Allt á hvolfi hjá Kristínu Sif, bókstaflega
Kjartan fór yfir hvernig á að sleppa úr leiðinlegu samtali án þess að vera dónalegur
Selma Soffía fór yfir átta hluti sem konur læra of seint í lífinu
Mari hljóp 29 kílómetra
Brynhildur Gunnlaugs skellti sér á ströndina í Miami
Ásdís María segir: „Tvær á dag kemur skapinu í lag“
Tindra orðin tilbúin fyrir næsta sumar
Fegurðardrottningin Lilja Péturs lét lappa upp á brosið
Birta Blanco fór yfir hvað hún gerir á daginn – „Hvað gerir Birta THE Blanco á daginn eiginlega?! Tja til dæmis þetta… en þú?!“
Fyrirsætan Birta Abiba sat fyrir