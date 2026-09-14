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Fókus

Vikan á Instagram: „Tvær á dag kemur skapinu í lag“

Fókus
Mánudaginn 14. september 2026 10:30

Vikan á Instagram er fastur liður á DV.is á mánudagsmorgnum þar sem við skoðum hvaða myndir slógu í gegn á Instagram síðustu daga. 

Þetta er fólkið sem við erum að fylgja, ef þú ert með ábendingu um áhugaverða einstaklinga/síður að fylgja sendu okkur póst á fokus@dv.is. 

 

Laufey Lín kláraði A Matter of Time-tónleikaferðalagið, nú ætlar hún að fá að sofa

 

Bríet er í Danmörku og keyrði um með vindil

 

Dóra Júlía hélt upp á daginn í grænu

 

Eva Einars fór í rómantíska ferð til Feneyja

 

Guðrún biskup var á Bíldudal

 

Gugga í gúmmíbát var í Danmörku

 

Birgitta Líf fór í sjóinn 

 

Svala naut sín á Októberfest

 

Uppákoma hjá Sunnevu í Smáralind

 

Guðrún Sørtveit að peppa í nýjum æfingafötum

 

Gummi Kíró fór á haustfögnuð

 

Lína Birgitta birti haug af myndum frá ferðinni til Barcelona

 

Halla forseti birti nokkrar myndir frá síðustu dögum en hún er búin að taka á móti alls konar fólki á Bessastöðum, þar á meðal ríkisstjórninni

 

Stjörnulögmaðurinn Sævar Þór endaði úti í horni eftir erfiða æfingu

 

Móeiður fór í hvolpajóga

 

Allt á hvolfi hjá Kristínu Sif, bókstaflega

 

Kjartan fór yfir hvernig á að sleppa úr leiðinlegu samtali án þess að vera dónalegur

 

Selma Soffía fór yfir átta hluti sem konur læra of seint í lífinu

 

Mari hljóp 29 kílómetra

 

Brynhildur Gunnlaugs skellti sér á ströndina í Miami

 

Ásdís María segir: „Tvær á dag kemur skapinu í lag“

 

Tindra orðin tilbúin fyrir næsta sumar

 

Fegurðardrottningin Lilja Péturs lét lappa upp á brosið

 

Birta Blanco fór yfir hvað hún gerir á daginn – „Hvað gerir Birta THE Blanco á daginn eiginlega?! Tja til dæmis þetta… en þú?!“

 

Fyrirsætan Birta Abiba sat fyrir

Vikan á Instagram

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