MaggaTaka safnar fyrir útgáfu ljósmyndabókar með styrktartónleikum

Ljósmyndarinn Magnús Sigurbjörnsson, betur þekktur sem MaggaTaka, undirbýr nú útgáfu fyrstu ljósmyndabókar sinnar, MaggaTaka, sem safnar saman fimm ára ferðalagi hans um íslenskt tónlistarlíf.
Magnús keypti sína fyrstu myndavél fyrir fimm árum og hóf þá að mynda tónleika sem áhugamál. Hann hefur ekki farið hefðbundna leið í ljósmyndunarnámi heldur þróað sinn eigin stíl með reynslu, ástríðu og hjálp góðra vina. Síðan þá hefur hann nær óslitið myndað íslenska tónlistarsenu og fangað bæði þekkta listamenn og nýjar hljómsveitir, stór tónleikasvið jafnt sem smærri tónleikastaði.
Í bókinni koma yfir 80 íslenskir tónlistarmenn og hljómsveitir við sögu. Þar má meðal annars finna myndir af Eivöru, The Vintage Caravan, Jet Black Joe, Elínu Hall, DIMMU, Dr. Gunna, Maus, Une Misère, Árstíðum og mörgum fleiri.
„Minn stíll er einstakur. Ég reyni að fanga fílinginn hjá tónlistarmönnunum og stemninguna á augnablikinu. Mér finnst mikilvægt að litirnir fái að njóta sín og poppa í myndunum,“ segir Magnús.
Magnús er með hreyfihömlun sem kallast Cerebral Palsy (CP), sem getur gert ljósmyndun og aðstæður á tónleikum krefjandi. Hann hefur þó aldrei látið það stöðva sig.
„Ég vinn bara með það sem ég hef og mun ekki láta neitt stoppa mig,“ segir Magnús.
Styrktarkvöld til að koma bókinni í heiminn
Til að styðja við útgáfu bókarinnar verður haldið styrktarkvöld föstudaginn 18. september þar sem tónlist, ljósmyndir og samfélag koma saman til að hjálpa verkefninu áfram.
Á meðal þeirra sem koma fram eru: Eyþór Ingi, Alchemia, The Wolfpack og Maskína.
Markmið kvöldsins er að safna fjármagni fyrir prentun bókarinnar og koma MaggaTaka loksins í hendur lesenda.
Samhliða verkefninu verður einnig boðið upp á forsölu bókarinnar á Karolina Fund þar sem áhugasamir geta tryggt sér áritað eintak á sérstöku forsöluverði.