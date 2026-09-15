Boney M og Herbert á öðruvísi jólatónleikum

Hin goðsagnakennda diskóhljómsveit Boney M. ásamt upprunalegu söngkonunni, Liz Mitchell, með fullskipaðri hljómsveit, mun stíga á svið í Hörpu þann 19. desember auk einnar ástsælustu söngraddar Íslands, Herbert Guðmundssonar. Þessir jólatónleikar verða öðruvísi og lofa frábærri skemmtun þar sem tvær tónlistastjörnur koma saman í Eldborgarsalnum.
Boney M. mótaði alþjóðlegu tónlistarsenuna á áttunda og níunda áratugnum, með sinni einstöku blöndu af diskó-, reggí- og popptónlist, og er hún á meðal farsælustu diskóhljómsveita sögunnar. Með yfir 150 milljónir seldar plötur, smelli sem hafa slegið í gegn um allan heim og hljóm sem hafði áhrif á heilu kynslóðirnar, lyfti hljómsveitin diskótónlist í nýjar hæðir og varð samnefnari fyrir gleði og skemmtun.
Í broddi fylkingar er heimsfræg rödd Boney M., Liz Mitchell, sem stígur á svið ásamt 12 manna hljómsveit og bakraddarsöngvurum. Með kröftugri söngrödd færir hún einstaka orku og ástríðu í klassískum lögum eins og Rivers of Babylon, Daddy Cool, Rasputin, Ma Baker, Sunny, Hooray! Hooray! It's a Holi-Holiday og Mary’s Boy Child / Oh My Lord.
„Við erum gríðarlega spennt fyrir því að fá Boney M í Hörpu yfir hátíðirnar, með upprunalegu söngkonuna Liz Mitchell í fararbroddi,“ segir James Cundall, framleiðandi og framkvæmdastjóri Jamboree Entertainment.
„Grípandi og skemmtileg lög hljómsveitarinnar einkenndu heilt tímabil og munu án efa fá allan salinn til að syngja og dansa. Ásamt fullskipaðri hljómsveit mun þessi kraftmikli hópur töfra fram hinn eina sanna og smitandi Boney M-hljóm. Það verður mikið um skemmtun og algjört stuð, sem smellpassar fyrir jólagleðina,“ segir Cundall.
Herbert með alla þekktu slagarana sína
Tónleikarnir hefjast á innslagi frá einni lífseigustu rokkstjörnu Íslands, Herberti Guðmundssyni, sem kemur fram í fyrsta skipti í Eldborgarsal Hörpu ásamt fimm manna hljómsveit sinni sem er skipuð úrvals tónlistarmönnum. Þarna gefst tækifæri til að upplifa aftur þekkt lög með goðsögninni eins og Með stjörnunum, Can't Walk Away, Í þér býr það besta, Hollywood, Time, Svaraðu og I Follow You.
Breska fyrirtækið Jamboree Entertainment stendur að baki tónleikunum, en það hefur staðið fyrir fjölda glæsilegra viðburða í Hörpu á árinu 2026. Þar má helst nefna sýningar á borð við The Legend of Springsteen, The Ultimate Eagles, The Definitive Rat Pack, Emilio Santoro as Elvis og Mania: The ABBA Tribute.
Næst á dagskrá hjá fyrirtækinu er koma hins heimsþekkta óperusöngvara Sir Bryn Terfel til landsins þann 10. október og því næst sýningin Celebrating George Michael þann 21. nóvember. Árið 2027 verður svo ekki af lakara taginu, en von er á mörgum öðrum spennandi alþjóðlegum listamönnum til landsins á þeirra vegum.