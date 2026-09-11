Charlize Theron stuðaði á almannafæri: „Þá lokast bara píkan mín“

Leikkonan Charlize Theron stuðaði nærstadda þegar hún ræddi opinskátt um kynlífið sitt í neðanjarðarlest.
Theron, sem er þekkt fyrir að tala opinskátt um einkalíf sitt, ræddi kynlíf og sambönd í viðtali við Kareem Rahma á samfélagsmiðlasíðunni Subway Takes. Þar var hún spurð hvað karlmaður gæti sagt í svefnherberginu sem færi sérstaklega í taugarnar á henni. Svarið kom um hæl.
„Í hvert skipti sem strákur segir: „Mig langar að njóta ásta með þér,“ þá fæ ég algjört ógeð. Þetta er svo mikið turn-off,“ sagði Theron.
Leikkonan hefur verið einhleyp opinberlega í rúman áratug eftir sambandsslit við leikarann Sean Penn árið 2015, sagði að orðalagið hefði nánast líkamleg áhrif á hana.
„Það er margt sem mætti kryfja þarna. En í rauninni ekki. Þetta er mjög einfalt: Ekki segja þetta fjandinn hafi það.“
Þegar Rahma tók undir og sagði að menn ættu einfaldlega að sleppa því að tala um að „njóta ásta“ svaraði Theron:
„Þá lokast bara píkan mín.“
Ummælin komu stjórnandanum á óvart og mátti jafnframt heyra farþega í neðanjarðarlestinni bregðast við, var augljóst að hún hefði stuðað nærstadda.
@subwaytakes Episode 697: A guy saying, "I would like to make love to you” is an ick!! Feat.Charlize Theron Full @subwaytakesuncut episode on @Youtube! #subwaytakes #interview #love #ick #nyc ♬ original sound - SubwayTakes
Theron sagðist sannfærð um að margar konur skildu nákvæmlega hvað hún ætti við. Þegar hún var spurð hvað það væri við orðalagið sem færi svona illa í hana sagði hún:
„Ég vil ekki að þú „njótir“ einhvers með mér. Ég vil að þú gerir eitthvað með mér. Já, við skulum bara gera það. En ekki segja það heldur. Það er hallærislegt.“
Hún kom svo með mun beinskeyttari tillögu:
„Ríddu mér bara! Það er allt og sumt. Segðu það bara.“
Theron spurði síðan konu sem sat í lestinni hvort hún vildi að einhver „njóta ásta“ með sér. Konan hristi höfuðið og tók undir að slíkt orðalag færi í taugarnar á henni.
„Ég hef aldrei sagt orðið ‚ásta‘ svona oft. Mig er farið að klæja. Ég er með ofnæmi fyrir þessu,“ sagði Theron í gríni í lok myndbandsins.
Fann frelsi á fertugsaldri
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Theron talar opinskátt um kynlíf. Í fyrra vakti hún athygli í hlaðvarpinu Call Her Daddy þegar hún greindi frá því að hafa nýlega átt í skyndikynnum við 26 ára karlmann.
Theron sagði reynsluna hafa verið „fokking frábæra“ og tengdi hana við það frelsi sem hún hefði fundið eftir fertugt.
„Ég hef líklega bara átt þrjú skyndikynni alla mína ævi, en nýlega reið ég 26 ára gömlum manni og það var fokking frábært. Ég hafði aldrei gert neitt slíkt áður og hugsaði bara: ‚Ó, þetta er frábært.‘“
Theron sagði að hún hafi áttað sig á því að hún hefði kannski átt að leyfa sér meira þegar hún var yngri. Hún sagði jafnframt að fjölskyldulífið hefði lengi sett stefnumót aftarlega á forgangslistann. Eftir langtímasambönd hefðu börnin komið til sögunnar og lítill tími verið eftir fyrir stefnumót. „Hver hefur fokking tíma fyrir stefnumót, rakstur, vax og förðun? Ég á tvö börn sem þurfa að komast í skólann.“
Theron hefur heldur ekki mikið álit á stefnumótaöppum og lýsti þeim sem „sirkus“. Hún sagði sérstaklega margar sjálfsmyndir karla á öppunum afleitar og hvatti þá til að leggja meiri metnað í hvernig þeir kynntu sig.