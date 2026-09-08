Draumahús Kylie Jenner alveg að verða tilbúið eftir 6 ára framkvæmdir

Raunveruleikastjarnan Kylie Jenner hefur verið að byggja draumahúsið sitt síðan 2020. Nú er það alveg að verða tilbúið og ákvað hún að sýna frá framkvæmdunum á lokametrunum í persónulegu myndbandi á YouTube.
„Fallega drauma ítalska húsið mitt. Þetta er búið að taka svo langan tíma, ég get ekki beðið eftir að flytja inn,“ sagði stjarnan.
Það er mikill sjarmi yfir húsinu og nóg af plássi fyrir hana og börnin hennar, Stormi, 8 ára, og Aire, 4 ára. Kylie hefur einnig verið í sambandi með leikaranum Timothée Chalamet í þrjú ár.
Horfðu á Kylie sýna eignina í myndbandinu hér að neðan.