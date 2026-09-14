Leikkonan segir eiginmann sinn hafa sagt Ozempic stríð á hendur og haft betur - „Þetta er svo furðulegt“

Það mætti halda að allir og amma þeirra séu komnir á Ozempic, sykursýkislyf sem nýtur mikilla vinsælda í baráttunni við aukakílóin. Lyfið er eins selt undir nafninu Wegovy. Leikstjóranum Judd Apotow tókst þó að afreka það að þyngjast á lyfinu, en eiginkona hans, leikkonan Leslie Mann, greindi deildi því í spjallþættinum Jimmy Jimmel Live! að engin lyf geti hamið matarlyst leikstjórans.
„Hann hefur bætt á sig svona 15 pundum ([6,8 kg] á fjórum árum. Hann er á hæsta skammti og hefur gaman af því að forðast þessa tilfinningu sem maður fær – sem Ozempic-ið gefur til að fá þig til að hætta að borða.“
Leikstjórinn leiki sér að því að sigra þessi áhrif lyfsins vinsæla. Leikkonan segir að þarna sé um tilraun hjá manni hennar að ræða.
„Hann er mjög stoltur af því að lyfjafyrirtækin hafi enga stjórn á honum. Þetta er svo furðulegt.“
Apotow hefur lýst því yfir að hafa sett sér það markmið að halda áfram að borða þrátt fyrir að Ozempic sé að minnka matarlystina hans. Lyfið geri það að verkum að honum verður óglatt, en hann hefur fyrir því að borða þar til ógleðin líður hjá. Hann greindi frá því á Facebook árið 2024, í gríni, að hann ætlaði sér að sanna að lyfið virki ekki.
„Stundum borða ég ís og sprauta mig samtímis með Ozempic til að sjá hver vinnur. Bara til að sjá hver vinnur þennan slag. Þetta hefur hingað til verið jafntefli en þessi tilraun kostaði mig 40 þúsund dollara [4,9 milljónir króna]“
Ætlaði Apotow að sýna það og sanna að það væri hægt að þyngjast á lyfinu, en það virðist honum hafa tekist.
„Ég hálfmóðgaðist út af þeirri hugmynd að eitthvað lyf gæti fengið mig til að léttast. Þúst, fokkaðu þér. Ég ætla að bæta á mig. Hver heldurðu að þú sért? Heldurðu að þú sért sterkari en þetta? Lágt sjálfsálit mitt, sem ég deyfi með mat, verður ekki stöðvað með kjánalegu sprautunni þinni.“