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Þessi fengu verðlaun á EMMY - Widow´s Bay með flest

Ragna Gestsdóttir
Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 15. september 2026 07:38

EMMY-verðlaunahátíðin fór fram í 78. sinn í gær í Peacock Theater í Los Angeles í Bandaríkjunum. Hátíðin verðlaunar allt það besta í sjónvarpi. 

Gamanþættirnir Widow´s Bay fengu flest verðlaun, alls 14, meðal annars fyrir bestu þáttaröð og besta aðalleikara.

Dramaþættirnir The Pitt fengu sex verðlaun af 25 tilnefndum, meðal annars fyrir bestu þáttaröð og besta aðalleikara.

Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á pjöld EMMY-sögunnar með því að fá tvenn verðlaun fyrir aðalhlutverk, Widow´s Bay og í stakri sjónvarpsþáttaröð, The Beast in Me.

Leikkonan Mariska Hargitay var aðalkynnir hátíðarinnar og er það í fyrsta sinn í 15 ár sem kona er aðalkynnir. Hargitay stóð sig vel og gerði óspart grín að sjálfri sér og hlutverkinu sem hún er þekktust fyrir, Olivia Benson í sjónvarpsþáttunum Law & Order: Special Victims Unit. Hlutverkið er það lengsta samfellda í sjónvarpssögunni og er næsta þáttaröð sú 28.

Látinna einstaklinga í sjónvarpsbransanum var að vanda minnst og var kántrístjörnunnar Dolly Parton og leikstjórans Rob Reiner minnst sérstaklega. Leikkonan Jaime Lee Curtis steig á svið eftir að myndir og nöfn látinna höfðu rúllað á skjánum og minntist Reiner með tilfinningaríkum hætti og kökk í hálsi. Sjá mátti fleiri stjörnur fella tár. Reiner hlaut verðlaun á hátíðinni, sem besti gestaleikari í fimmtu og síðustu seríu The Bear, sem Curtis lék einnig í.

Tilnefningar voru sem hér segir og vinningshafi í hverjum flokki er fyrsttalinn:

Bestu dramaþættir

The Pitt

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Bestu gamanþættir

Widow’s Bay

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Besta leikkona í dramaþáttum 

Rhea Seahorn, Pluribus

Carrie Coon, The Gilded Age

Chase Infiniti, The Testaments

Keri Russell, The Diplomat

Zendaya, Euphoria

Besti leikari í dramaþáttum 

Noah Wyle, The Pitt

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Mark Ruffalo, Task

Rufus Sewell, The Diplomat

Besta aukaleikkona í dramaþáttum

Allison Janney, The Diplomat

Taylor Dearden, The Pitt

Fiona Dourif, The Pitt

Katherine LaNasa, The Pitt

Sepideh Moafi, The Pitt

Julianne Nicholson, Paradise

Karolina Wydra, Pluribus

Besti aukaleikari í dramaþáttum

Tom Pelphrey, Task

Patrick Ball, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Shawn Hatosy, The Pitt

Gerran Howell, The Pitt

Jack Lowden, Slow Horses

Carlos-Manuel Vesga, Pluribus

Besta leikkona í gamanþáttum 

Jean Smart, Hacks

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow, The Comeback

Besti leikari í gamanþáttum

Matthew Rhys, Widow’s Bay

Yahya Abdul Mateen II, Wonder Man

Steve Carell, Rooster

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Besta aukaleikkona í gamanþáttum

Kate O’Flynn, Widow’s Bay

Dale Dickey, Widow’s Bay

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles

Megan Stalter, Hacks

Jessica Williams, Shrinking

Besta aukaleikari í gamanþáttum

Stephen Root, Widow’s Bay

Colman Domingo, The Four Seasons

Paul W. Downs, Hacks

Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles

Michael Urie, Shrinking

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Besta stuttþáttaröð eða framhaldsþáttaröð

DTF St. Louis

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Besta leikkona í stuttþáttaröð eða framhaldsþáttaröð

Sally Field, Remarkably Bright Creatures

Claire Danes, The Beast in Me

Carey Mulligan, Beef

Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette

Sarah Snook, All Her Fault

Besti leikari í stuttþáttaröð eða framhaldsþáttaröð

Matthew Rhys, The Beast in Me

Riz Ahmed, Bait

Jason Bateman, Black Rabbit

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac, Beef

Besta raunveruleikakeppniþáttaröðin

The Traitors

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

Dancing With the Stars

Besta scripted variety þáttaröðin

The Late Show With Stephen Colbert

Last Week Tonight With John Oliver

Saturday Night Live

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live! 

Besta handrit dramaþátta

Pluribus, We Is Us - Vince Gilligan

The Diplomat, Amagansett - Peter Ackerman, Debora Cahn

The Pitt, 1:00 P.M. - Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill

The Pitt, 12:00 P.M. - Valerie Chu

Slow Horses, Scars - Will Smith

Task, A Still Small Voice - Brad Ingelsby 

Besta handrit gamanþátta

Katie Dippold - Widow's Bay

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Tim Robinson - The Chair Company

Michael Patrick King - The Comeback

Lucia Aniello - Hacks

Anthony King - Jury Duty Presents: Company Retreat

Katie Dippold - Widow's Bay

Besta leikstjórn dramaþátta

Slow Horses, Scars - Saul Metzstein

The Gilded Age, My Mind Is Made Up - Salli Richardson Whitfield

Paradise, Exodus - Hanelle M. Culpepper

The Pitt, 12:00 P.M. - Noah Wyle

Pluribus, We Is Us - Vince Gilligan

Task, Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River - Salli Richardson Whitfield

Besta leikstjórn gamanþátta

Widow’s Bay, Welcome to Widow’s Bay! - Hiro Murai

Abbott Elementary, Ballgame - Randall Einhorn

The Bear, Bears - Christopher Storer

The Chair Company, Life Goes by Too F**king Fast, It Really Does - Andrew DeYoun

Hacks, Hacks (Finale) - Lucia Aniello

The Ms. Pat Show, Give It Arrest - Mary Lou Belli

 

EMMY-verðlaunin

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