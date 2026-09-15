Þessi fengu verðlaun á EMMY - Widow´s Bay með flest

EMMY-verðlaunahátíðin fór fram í 78. sinn í gær í Peacock Theater í Los Angeles í Bandaríkjunum. Hátíðin verðlaunar allt það besta í sjónvarpi.
Gamanþættirnir Widow´s Bay fengu flest verðlaun, alls 14, meðal annars fyrir bestu þáttaröð og besta aðalleikara.
Dramaþættirnir The Pitt fengu sex verðlaun af 25 tilnefndum, meðal annars fyrir bestu þáttaröð og besta aðalleikara.
Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á pjöld EMMY-sögunnar með því að fá tvenn verðlaun fyrir aðalhlutverk, Widow´s Bay og í stakri sjónvarpsþáttaröð, The Beast in Me.
Leikkonan Mariska Hargitay var aðalkynnir hátíðarinnar og er það í fyrsta sinn í 15 ár sem kona er aðalkynnir. Hargitay stóð sig vel og gerði óspart grín að sjálfri sér og hlutverkinu sem hún er þekktust fyrir, Olivia Benson í sjónvarpsþáttunum Law & Order: Special Victims Unit. Hlutverkið er það lengsta samfellda í sjónvarpssögunni og er næsta þáttaröð sú 28.
Látinna einstaklinga í sjónvarpsbransanum var að vanda minnst og var kántrístjörnunnar Dolly Parton og leikstjórans Rob Reiner minnst sérstaklega. Leikkonan Jaime Lee Curtis steig á svið eftir að myndir og nöfn látinna höfðu rúllað á skjánum og minntist Reiner með tilfinningaríkum hætti og kökk í hálsi. Sjá mátti fleiri stjörnur fella tár. Reiner hlaut verðlaun á hátíðinni, sem besti gestaleikari í fimmtu og síðustu seríu The Bear, sem Curtis lék einnig í.
Tilnefningar voru sem hér segir og vinningshafi í hverjum flokki er fyrsttalinn:
Bestu dramaþættir
The Pitt
The Diplomat
The Gilded Age
A Knight of the Seven Kingdoms
Paradise
Pluribus
Slow Horses
Your Friends and Neighbors
Bestu gamanþættir
Widow’s Bay
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Margo’s Got Money Troubles
Nobody Wants This
Only Murders in the Building
Shrinking
Besta leikkona í dramaþáttum
Rhea Seahorn, Pluribus
Carrie Coon, The Gilded Age
Chase Infiniti, The Testaments
Keri Russell, The Diplomat
Zendaya, Euphoria
Besti leikari í dramaþáttum
Noah Wyle, The Pitt
Sterling K. Brown, Paradise
Gary Oldman, Slow Horses
Mark Ruffalo, Task
Rufus Sewell, The Diplomat
Besta aukaleikkona í dramaþáttum
Allison Janney, The Diplomat
Taylor Dearden, The Pitt
Fiona Dourif, The Pitt
Katherine LaNasa, The Pitt
Sepideh Moafi, The Pitt
Julianne Nicholson, Paradise
Karolina Wydra, Pluribus
Besti aukaleikari í dramaþáttum
Tom Pelphrey, Task
Patrick Ball, The Pitt
Billy Crudup, The Morning Show
Shawn Hatosy, The Pitt
Gerran Howell, The Pitt
Jack Lowden, Slow Horses
Carlos-Manuel Vesga, Pluribus
Besta leikkona í gamanþáttum
Jean Smart, Hacks
Quinta Brunson, Abbott Elementary
Ayo Edebiri, The Bear
Elle Fanning, Margo’s Got Money Troubles
Lisa Kudrow, The Comeback
Besti leikari í gamanþáttum
Matthew Rhys, Widow’s Bay
Yahya Abdul Mateen II, Wonder Man
Steve Carell, Rooster
Jason Segel, Shrinking
Martin Short, Only Murders in the Building
Besta aukaleikkona í gamanþáttum
Kate O’Flynn, Widow’s Bay
Dale Dickey, Widow’s Bay
Hannah Einbinder, Hacks
Janelle James, Abbott Elementary
Michelle Pfeiffer, Margo’s Got Money Troubles
Megan Stalter, Hacks
Jessica Williams, Shrinking
Besta aukaleikari í gamanþáttum
Stephen Root, Widow’s Bay
Colman Domingo, The Four Seasons
Paul W. Downs, Hacks
Nick Offerman, Margo’s Got Money Troubles
Michael Urie, Shrinking
Tyler James Williams, Abbott Elementary
Besta stuttþáttaröð eða framhaldsþáttaröð
DTF St. Louis
All Her Fault
The Beast in Me
Beef
Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Besta leikkona í stuttþáttaröð eða framhaldsþáttaröð
Sally Field, Remarkably Bright Creatures
Claire Danes, The Beast in Me
Carey Mulligan, Beef
Sarah Pidgeon, Love Story: John F. Kennedy Jr. and Carolyn Bessette
Sarah Snook, All Her Fault
Besti leikari í stuttþáttaröð eða framhaldsþáttaröð
Matthew Rhys, The Beast in Me
Riz Ahmed, Bait
Jason Bateman, Black Rabbit
Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
Oscar Isaac, Beef
Besta raunveruleikakeppniþáttaröðin
The Traitors
RuPaul’s Drag Race
Survivor
Top Chef
Dancing With the Stars
Besta scripted variety þáttaröðin
The Late Show With Stephen Colbert
Last Week Tonight With John Oliver
Saturday Night Live
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live!
Besta handrit dramaþátta
Pluribus, We Is Us - Vince Gilligan
The Diplomat, Amagansett - Peter Ackerman, Debora Cahn
The Pitt, 1:00 P.M. - Kirsten Pierre-Geyfman, R. Scott Gemmill
The Pitt, 12:00 P.M. - Valerie Chu
Slow Horses, Scars - Will Smith
Task, A Still Small Voice - Brad Ingelsby
Besta handrit gamanþátta
Katie Dippold - Widow's Bay
Quinta Brunson - Abbott Elementary
Tim Robinson - The Chair Company
Michael Patrick King - The Comeback
Lucia Aniello - Hacks
Anthony King - Jury Duty Presents: Company Retreat
Katie Dippold - Widow's Bay
Besta leikstjórn dramaþátta
Slow Horses, Scars - Saul Metzstein
The Gilded Age, My Mind Is Made Up - Salli Richardson Whitfield
Paradise, Exodus - Hanelle M. Culpepper
The Pitt, 12:00 P.M. - Noah Wyle
Pluribus, We Is Us - Vince Gilligan
Task, Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River - Salli Richardson Whitfield
Besta leikstjórn gamanþátta
Widow’s Bay, Welcome to Widow’s Bay! - Hiro Murai
Abbott Elementary, Ballgame - Randall Einhorn
The Bear, Bears - Christopher Storer
The Chair Company, Life Goes by Too F**king Fast, It Really Does - Andrew DeYoun
Hacks, Hacks (Finale) - Lucia Aniello
The Ms. Pat Show, Give It Arrest - Mary Lou Belli