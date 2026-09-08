Tom Jones rekinn úr The Voice - „Það er aldrei góður tími að reka 86 ára gamlan mann sem er enn þá góður í sínu starfi“

Velski gullbarkinn Tom Jones segir að hann hafi verið rekinn úr raunveruleikasjónvarpsþættinum The Voice. Hann hafi ekki viljað hætta þrátt fyrir að vera orðinn 86 ára gamall.
Breska ríkisútvarpið BBC greinir frá þessu.
Tom Jones, eða sir Tom Jones, hefur verið þjálfari í þáttunum The Voice síðan árið 2012. En nú greinir hann frá því að sjónvarpsstöðin ITV hafi rekið hann. Það er honum hafi aðeins staðið til boða langtum minna hlutverk í þáttunum og því var hann ekki hrifinn af.
„Ástæðan sem þeir gefa er mikill kostnaður vegna tryggingar,“ segir Jones. „En í fjölmiðlum segja þeir að þeir vildu ferskari þjálfara og það væri ekki staður fyrir mig lengur. Þeir bjóða upp á mun minna hlutverk þar sem ég myndi koma fram án þess að taka raunverulegan þátt frá upphafi, og ég er ekki hrifinn af því.“
Upptökur á nýrri seríu hefjast bráðlega og Jones sér eftir því að vera ekki með, þrátt fyrir að vera kominn á háan aldur.
„Það er aldrei góður tími að reka 86 ára gamlan mann sem er enn þá góður í sínu starfi,“ segir Jones.