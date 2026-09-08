Íslenski kúrekinn sem reyndi að plata ólympíunefndina en endaði í fangelsi

Bill Cody Sr. var einn af þeim kúrekum sem gæddu kvikmyndahúsin lífi á þriðja og fjórða áratugnum og var einn af þeim sem lifði af umbreytinguna úr þöglu myndunum yfir í hljóðmyndir. En Cody, sem var íslenskur að uppruna, var ekki aðeins þekktur fyrir ævintýramennsku á hvíta tjaldinu. Hann var fasteignabraskari sem reyndi að plata Ólympíunefndina og endaði í fangelsi.
Cody hét réttu nafni Páll Valtýr Pálsson, fæddur árið 1891 í Íslendingabyggðinni í Winnipeg í Kanada. Sonur skagfirsku hjónanna Páls Valtýs Eiríkssonar frá Viðvíkurströnd og Bjargar Jónsdóttur frá Reykjarströnd sem fluttu vestur árið 1887.
Foreldrarnir áttu ekki mikinn pening og því ólst Páll upp hér og þar. Meðal annars dvaldi hann tvö ár í Skagafirðinum í kringum 10 ára aldurinn. Þar kynntist hann hestamennsku og dreymdi um að verða kúreki.
Páll gekk í herskóla og síðan lá leiðin til Hollywood þar sem hann hóf störf sem áhættuleikari árið 1922. Hann tók upp nafnið William Joseph Cody Sr., eða Bill Cody. Sem var nokkuð ruglandi í ljósi þess að það var sama nafn og einn þekktasti kúreki villta vestursins bar, „Bufallo“ Bill Cody.
B-mynda stjarna
Fljótlega var hann færður úr áhættuhlutverkinu í aðalleikara og lék einkum í vestrum þar sem hann þótti fær hestamaður. Einnig tók hann þátt í ýmsum ródeó og sirkussýningum.
Cody varð hins vegar aldrei stórstjarna eins og Roy Rogers, Gary Cooper eða Gene Autry. Þó hann hefði nóg af hlutverkum var hann alltaf B-mynda leikari. Bæði á tímum þöglu myndanna á þriðja áratugnum og inn í hljóðtímann á þeim fjórða.
Ólympíuþorp kúrekans
En Cody hafði stærri drauma og var ekki hræddur við að fara óhefðbundnar leiðir til að ná þeim. Í upphafi fjórða áratugarins leigði hann stórt landsvæði í Encino, nú hverfi í norðvestur Los Angeles, þar sem fjöldi Hollywoodstjarna bjó, svo sem Clark Gable og Roy Rogers.
Setti hann þar upp skilti sem á stóð: „Rancho De Bill Cody“ og átti að verða stór ferðamanna og dvalarstaður, sérstaklega fyrir ríkt og frægt fólk sem hann vildi kynnast. Þar átti fólk að fá að upplifa „gömlu Kaliforníu“ og villta vestrið frá fyrstu hendi.
Á meðal þeirra sem Cody sannfærði um vöxt og framtíð svæðisins var ólympíunefndin fyrir leikana árið 1932 sem áttu einmitt að fara fram í Los Angeles. Sagðist hann ætla að byggja upp nokkur þorp, meðal annars í stíl indjána og Mexíkana. Einnig golfvöll, pólóvöll, tennisvelli og vitaskuld stóran reiðvöll. Svæði sem hægt var að nota undir leikana.
Spilaborgin hrundi
Í febrúar árið 1931 hófst undirbúningur og eigendur 17 pólóhesta mættu með þá til Cody. En ekki leið á löngu þar til eigendurnir ákváðu að fara með hestana annað. Það var eftir að hafa séð að mikið bar í milli þess sem Cody hafði lofað og því sem hafði raungerst.
Í apríl var svo greint frá því í dagblöðunum að Cody, og samverkamaður hans G.J. Kahn hefðu verið handteknir fyrir svik. Að sögn lögreglu höfðu þeir platað ekki aðeins ólympíunefndina heldur fleiri samtök, svo sem ungmennasamtökin JCI. En auk þess höfðu þeir svikið eigendur jarðarinnar um þá kvöð að verja 50 þúsund dollurum til uppbygginar hennar.
Cody og Kahn gátu ekki borgað 2.500 dollara tryggingargjaldið og þurftu að dvelja í fangelsi. Þriðji samverkamaðurinn hafði flúið til Bretlands og slapp við fangelsisvist.
Fyrir utan það að hafa ekki byggt upp svæðið þá höfðu þeir ekki fengið nein leyfi. En Rancho de Bill Cody var samkvæmt aðalskipulagi íbúðabyggð og engin áform um að breyta því hjá sveitarfélaginu.
Ekki af baki dottinn
Þetta sló Cody hins vegar ekki út af laginu og tveimur mánuðum seinna var hann aftur stiginn á bak fyrir framan myndavélarnar. Þá hafði hann nýlega skrifað undir langan kvikmyndasamning við kvikmyndafyrirtækið Monogram Pictures.
Engar greinar ólympíuleikana voru haldnar á jörðinni sem Cody hafði leigt í Encino. En merkilegt nokk þá munu sumar greinar fara þar fram á ólympíuleikunum árði 2028, það er hjólabrettakeppnin, fimmþraut, skylmingar, sund og fleira.
Á stríðsárunum hægðist á ferli Bill Cody og á fimmta áratugnum var hann orðinn alger aukaleikari. Síðasta kvikmyndin sem hann lék í var Joan of Arc frá árinu 1948. Hann lést það sama ár, aðeins 57 ára gamall á spítala í Santa Monica af sýkingum vegna magasárs. Hann var giftur og átti tvo syni, annar þeirra Bill Cody Jr. sem lék einnig í fjölda kvikmynda.