Óvænt rimma: Bonnie Blue og Kemi Badenoch í hár saman

Óvænt rimma er upp komin á milli klámstjörnunnar Bonnie Blue og Kemi Badenoch, formanns breska Íhaldsflokksins. Hin síðarnefnda segir Bonnie Blue klámvæða barnið sitt en Bonnie Blue svarar.
Breska sjónvarpsstöðin Sky News greinir frá þessu.
Upphafið að málinu er myndband á TikTok sem Bonnie Blue birti af sér sitjandi með nýfætt barn sitt á rúmi á meðan nokkrir karlmenn með lambhúshettur standa í kringum rúmið.
„Já, ég var nýlega að eignast barn,“ segir hún í myndbandinu, „en það þýðir ekki að sex vikna reglan gildi um mig því ég fór í keisaraskurð. Þarna niðri lítur allt enn fullkomlega út.“
Íhaldsflokkurinn hefur brugðist illa við myndbandinu. Meðal annars Joy Morrissey, skuggaráðherra jafnréttismála, sem skrifaði bréf til barnaverndastofnunar Bretlands.
„Börn eru ekki fullorðin. Þau mega aldrei koma nálægt klámi, vera notuð til að auglýsa klám eða vera dregin inn í kynferðislega markaðsímynd foreldris,“ skrifaði hún. Barnið væri raunverulega í hættu. „Sú tilhugsun ein að barn gæti lent í slíkum aðstæðum er afar óhugnanleg.“
Öryggismál
Undir þetta tók flokksformaður hennar, Kemi Badenoch, í viðtali á Sky News.
„Við höfum séð margar hræðilegar sögur af barnamisnotkun. Til dæmis hið hræðilega mál þar sem barni var nauðgað til dauða af fósturforeldrum. Þegar ég sé einhvern búa til myndband með barni sínu og setja það á samfélagsmiðla með ókunnugum mönnum með grímur, enginn faðir á myndinni, þá tel ég það vera öryggismál,“ segir Badenoch. „Við ættum ekki að normalísera smábörn í klámauglýsingum.“
Kemi sé „með Bonnie Blue á heilanum“
Bonnie Blue hefur brugðist við ummælum Badenoch fullum hálsi. Hefur hún greint frá því að barnið hennar hafi aldrei verið sýnt í myndböndum sem eru aðeins fyrir fullorðna.
„Ég velti því fyrir mér hvort að Kemi Badenoch sé með mig á heilanum,“ segir Bonnie í skriflegri færslu. „Í desember sagði hún fólki að ég væri ekki velkomin í Íhaldsflokkinn. Og nú, með allt sem er að gerast í þessu landi, finnur formaður Íhaldsflokksins tíma til þess að tala um Bonnie Blue.“
Nefndi hún sérstaklega ummæli Badenoch um að það væri enginn faðir í myndbandinu. Bendir hún á að hún eigi og ali upp barnið ein. Segist hún hafa ekkert að fela og barnaverndaryfirvöldum sé guðvelkomið að spyrja hana spjörunum úr.