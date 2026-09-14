Guðmundur Felix sýnir nefið eftir aðgerðina: „Þetta lítur dálítið út eins og tómur bílskúr“

Guðmundur Felix Grétarsson hefur birt nýtt myndband sem sýnir nefið hans lítur út eftir aðgerðina í ágúst þar sem krabbamein var fjarlægt.
Líkt og fjallað var um í ágúst var Guðmundur Felix, sem gekkst undir handleggjaágræðslu árið 2021, greindur með krabbamein sem þurfti að fjarlægja.
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Útlit var fyrir að fjarlægja þyrfti nefið hann fékk annað álit frá læknateymi í Normandý þar sem áhersla var lögð á að bjarga nefinu. „Það átti að taka af mér nefið. Ég fann aðra lækna sem gátu gert þetta svona,“ segir hann í athugasemd við myndbandið.
Samkvæmt myndbandinu tókst að fjarlægja krabbameinið að öllu leyti. „Og ef þú horfir vel þá sérðu þetta hvíta í miðjunni, þetta sem er þarna á milli. Þetta lítur dálítið út eins og tómur bílskúr. En þeir geta ekki byrjað að endurbyggja það fyrr en ég er búinn í geislameðferð sem ætti að hefjast í október,“ segir hann.
„Svo þarf að líða ár þangað til að þeir fara að endurbyggja, eins og þú sérð að á meðan það er að gróa þá er það byrjað að minnka til baka og ég er að verða dálítið svínslegur í framan. Þannig að til að grói ekki saman þá þarf ég að hafa þetta plast.“
Guðmundur Felix þarf að vera með plastið í nefinu í að minnsta kosti sjö mánuði. „Þannig er staðan, ég er með nefið mitt.“