Dæmdar skaðabætur áratug eftir Parísarrán - Upphæðin vekur athygli

Dómstóll í París dæmdi Kim Kardashian eina evru í skaðabætur fyrir að hafa verið fórnarlamb vopnaðs ráns í frönsku höfuðborginni árið 2016. Upphæðin er sú upphæð sem Kardashian gerði kröfu um.
Í fyrra voru átta einstaklingar dæmdir sekir fyrir þátttöku sína í því sem Kardashian lýsti sem „mest ógnvekjandi upplifun lífs míns“.
Í sameiginlegri yfirlýsingu sem Kardashian sendi með stílistanum Simone Harouche á þriðjudag lýsti hún yfir þakklæti til franska réttarkerfisins.
„Reynslan var mikið áfall og áhrif hennar hafa verið okkur ljós. Ákvörðunin í dag snýst ekki um bætur heldur um ábyrgð og viðurkenningu,“ stóð í yfirlýsingunni. „Við erum þakklát dómstólnum og öllum þeim sem studdu okkur í gegnum allt þetta ferli og vonumst til að geta nú haldið áfram og haldið áfram að jafna okkur.“
Samkvæmt lögmanni Kardashian dæmdi dómstóllinn fyrrverandi móttökustarfsmanni á Hôtel de Pourtalès 109.516 evrur (rúmlega 15 milljónir króna) í bætur.
Kardashian var gestur á hótelinu þegar ræningjahópurinn réðst á hana.
Móttökufulltrúinn sagði að hann hefði orðið fyrir áfalli eftir skartgriparánið sem átti sér stað 2. október 2016 á tískuvikunni. Hann krafðist 550.000 evra í skaðabætur og vexti. Lögmaður hans, Mohand Ouidja, fagnaði ákvörðuninni og sagði hana sigur.
Dómstóllinn dæmdi hótelinu 50.000 evrur í bætur. Harouche, stílisti Kardashian sem var viðstaddur ránið, fékk eina evru, upphæðina sem hún hafði farið fram á.
Tveir ræningjanna, klæddir sem lögreglumenn, brutust inn í svítu Kardashian, bundu hana með rennilásum og límbandi og komumst á brott með skartgripi að verðmæti meira en 6 milljóna dollara, þar á meðal demantshring sem hún hafði borið þetta kvöld á Givenchy-sýningu.
Vegna aldurs síns urðu ræningjarnir þekktir í Frakklandi sem „les papys braqueurs“ eða afaræningjarnir. Sex þeirra voru á sjötugs- og áttræðisaldri þegar þeir voru ákærðir fyrir vopnað rán, mannrán, tengsl við glæpagengi og aðrar ákærur. Þar sem gæsluvarðhaldstími hafði þegar verið afplánaður fór enginn þeirra seku aftur í fangelsi. Enginn þeirra áfrýjaði dómnum.
Í yfirlýsingu sem gefin var út eftir sakfellingu þeirra sagði Kardashian að hún væri „djúpt þakklát frönskum yfirvöldum fyrir að leita réttlætis í þessu máli. Glæpurinn var hræðilegasta upplifun lífs míns og hafði varanleg áhrif á mig og fjölskyldu mína. Þó að ég muni aldrei gleyma því sem gerðist, þá trúi ég á kraft vaxtar og ábyrgðar og bið fyrir lækningu fyrir alla. Ég er enn staðráðin í að berjast fyrir réttlæti og stuðla að sanngjörnu réttarkerfi.“