Það sem stjörnurnar hafa sagt um Ozempic: „Þetta er ógnvekjandi“

GLP-1 lyf á borð við Ozempic og Wegovy hafa verið mikið til umræðu síðastliðin ár. Stjörnurnar hafa verið duglegar að nota lyfið en kannski ekki alveg jafn duglegar að vera heiðarlegar um notkunina. Það bætist þó sífellt í hóp þeirra stjarna sem hafa rætt hreinskilnislega um reynslu sína. People tók saman nokkrar þeirra.
Chrissy Metz
„Þetta hefur verið frábært. Ég var mjög efins til að byrja með, ég hugsaði: „Ég ætla ekki að taka þetta lyf, ég vil það ekki og þetta mun ekki virka fyrir mig.“ En þegar ég áttaði mig á því að hugsa stanslaust um mat væri raunverulegt fyrirbæri, að þessari hugsanir væru að taka svona mikið pláss í hausnum á mér, hugsaði ég: Ó..“
Það er góð tilfinning að vera ekki að hugsa sífellt um hvað ég ætla að borða næst, jafnvel á meðan ég er enn að borða,“ sagði leikkonan Chrissy Metz við People.
Gracie McGraw
Söngkonan Gracie McGraw var á Ozempic í nokkur ár og opnaði sig um sína upplifun á lyfinu á Instagram.
„Á þeim tíma fannst mér þetta besta ákvörðun sem ég hafði nokkurn tíma tekið. Um leið og ég byrjaði að grennast tók ég eftir því að fólk horfði öðruvísi á mig og kom öðruvísi fram við mig. Ég fékk fleiri tækifæri eftir að ég léttist,“ sagði hún.
„Allt í einu er megrunarmenningin komin aftur og ég fattaði að ég væri búin að vera að fóðra átröskunarhegðunina mína allan þennan tíma og fela það á bak við „töfrasprautuna.“ Þegar ég lít til baka þá held ég að þetta sé það versta sem ég hef gert mér […] Já, þetta fokking virkaði og minnkaði einkenni PMOS (áður PCOS), en þetta vakti líka upp átröskunina mína og neikvætt viðhorf mitt til eigin líkama.“
Mayim Bialik
„Ég sprautaði mig einu sinni með lægsta skammti af GLP-1 lyfi og það er óhætt að segja að líkami minn hafi brugðist ókvæða við. Ég fékk svakalegan og stjórnlausan niðurgang. Ropaði svo skelfilegri lykt að ég þorði ekki að opna munninn á almannafæri. Hnerriköst í hvert inn sem ég reyndi að borða eða drekka, magakrami, uppþemba, verkir um allan líkamann, það var eins og ég væri með flensu. Ég gat ekki einu sinni drukkið smá vatn án þess að ég þurfti að hlaupa á klósettið. Stundum náði ég ekki einu sinni á klósettið.“
Gabriel Iglesias
„Ég var á Ozempic í fimm mánuði. Ozempic virkar, það er eiginlega smá ógnvekjandi hvað Ozempic virkar vel því þetta minnkar matarlystina, alveg þannig að þú hugsar: Þarf ég mat? Ég hætti síðan á Ozempic og þyngdist strax um tæp tíu kíló. Það er óhugnanlegt hvað maður þyngist strax aftur.“
Bunnie Xo
„Ég glímdi við miklar sjálfsvígshugsanir þegar ég var á GLP-1 lyfi. Mér finnst fólk ekki tala nógu mikið um þetta,“ sagði hún.
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