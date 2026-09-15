Hluti af ræðu Mulaney á Emmy var ritskoðaður - Þetta sagði hann

Uppistandarinn og fyrrverandi Saturday Night Live höfundurinn John Mulaney mætti sem kynnir á Emmy-verðlaunahátíðinni í ár. Mulaney fékk það hlutverk að afhenda verðlaunin fyrir besta leikara í aðalhlutverki í dramaþáttaröð, en þau hlaut Noah Wyle úr The Pitt.
Áður en Mulaney las upp tilnefnda leikara og vinningshafa gaf hann sér góðan tíma og flutti stutt uppistand. Mulaney var vel undirbúinn, með bók í hendi. Hann grínaðist með að þessi verðlaun væru bara „fyrir strákana“, Sweathogs eins og hann kallaði þá, áður en hann tók fram að þeir sem væru tilnefndir væru ekki eins auðmjúkir og „pabbinn í Bluey “.
Undir lok einræðu sinnar sagði Mulaney brandara sem var ritskoðaður, það er ekkert hljóð heyrðist í útsendingunni. En hvað var það sem Mulaney sagði sem þótti svona dónalegt fyrir áhorfendur heima í stofu?
„Ég held að það hafi verið DJ Khaled sem sagði: „Alvöru karlmenn fara ekki niður á konuna sína,“ sagði Mulaney á meðan áhorfendur hlógu. „En, en ... þessir tilnefndu vita að þetta er bull. Þeir VITA að það er oft minni pressa á þeim ef þeir byrja á því.“
Mulaney var að vísa til alræmds viðtals við Khaled frá árinu 2015 þar sem hann sagðist ekki stunda munnmök á eiginkonu sinni vegna þess að það væru „öðruvísi reglur fyrir karla“. Í lokin las Mulaney úr bók Frank Vincent A Guy's Guide to Being a Man's Man.