Elizabeth Smart birtir tilfinningaþrungna færslu eftir tap í vaxtarrækt

Elizabeth Smart birti tilfinningaþrungna færslu á samfélagsmiðlum eftir að hafa hafnað í neðsta sæti í vaxtarræktarkeppni.
Hún sagðist hafa skemmt sér konunglega þrátt fyrir tapið.
„Ég hef alltaf sagt að í mínum augum sé það sigur að bara stíga á sviðið og það eru orð að sönnu. Ég keppti í tveimur flokkum, 35 ára og eldri og opnum flokki. Ég var neðst í báðum flokkum,“ sagði Smart.
„En þrátt fyrir það elskaði ég upplifunina.“ Smart þakkaði einnig þjálfaranum sínum og fjölskyldu fyrir stuðninginn.
„Ég er svo stolt af mér fyrir alla erfiðisvinnuna, agann og hugrekkið sem ég sýndi.“
Smart sagðist ekki ætla að gefast upp og halda áfram að reyna að ná markmiðum sínum. Hún hefur áður keppt og lenti meðal annars í fyrsta sæti í fitness keppninni Fit Model Novice í Salt Lake City í Utah.
Numin á brott
Elizabeth Smart varð heimsþekkt eftir að hún var numin á brott árið 2002, þá 14 ára, úr svefnherbergi sínu í Utah um miðja nótt. Ræningi hennar var Brian Mitchell, heimilislaus farandpredikari sem taldi sig útvalinn fulltrúa guðs. Hann þvingaði Elizabeth til að ganga kílómetrunum saman í myrkrinu. Þegar þau komu á áfangastað, tjaldbúðir þar sem Brian bjó ásamt eiginkonu sinni Wöndu, fór fram undarleg brúðkaupsathöfn. Að henni lokinni nauðgaði Brian stúlkunni í fyrsta sinn en hann átti eftir að brjóta gegn henni nánast daglega næstu 9 mánuðina.
Elizabeth komst lífs af. Hún er í dag 38 ára og hefur í gegnum árin talað opinskátt um reynslu sína, nú síðast í heimildarmyndinni Kidnapped: Elizabeth Smart, sem kom út í janúar á þessu ári.
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