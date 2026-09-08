Einstaklega sjarmerandi eign í hjarta Þingholtanna á sölu

Einstaklega sjarmerandi íbúð á tveimur hæðum í þríbýlishúsi í hjarta Þingholtanna er til sölu. Eignin stendur við Grundarstíg í miðbæ Reykjavíkur og er skráð 115,7 fermetrar, þar af er neðri hæðin 71 fermetrar og sú efri 44,7 fermetrar, en hún er að hluta til undir súð.
Eignin státar af 3 svölum með fallegu útsýni til allra átta. Þær stærstu, sem snúa í vestur, eru 14 fm og að hluta yfirbyggðar að norðanverðu.
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Húsið var byggt árið 1906. Eignin hefur mikinn karakter eins og sést á meðfylgjandi myndum. Ásett verð er 105 milljónir.
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