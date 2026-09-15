Ástæða þess að Harry og Markle tóku börnin úr skólanum eftir aðeins tvo daga

Hertogahjónin af Sussex, Harry prins og Meghan Markle, fluttu börn sín í nýjan skóla aðeins tveimur dögum eftir að önnin hófst vegna öryggisástæðna. Tímaritið Hello! Greindi frá því í gær að mikil umferð frá heimili fjölskyldunnar til skólans hefði valdið álagi á fámennt öryggisteymi.
„Ákvörðunin um að börnin myndu skipta um skóla var tekin eftir umræður við öryggisteymi fjölskyldunnar um hagnýtingu núverandi fyrirkomulags þeirra,“ sagði fulltrúi hjónanna við fjölmiðla. „Foreldrarnir eru afar þakklátir öllum kennurum og starfsfólki fyrir þá ást, umhyggju og fyrirhöfn sem þau hafa sýnt fjölskyldu sinni. Þessi ákvörðun ætti alls ekki að túlka sem speglun á skólanum eða þeirri einstöku umönnun sem börnin hafa fengið þar.“
Fjölskyldan býr langt frá skólanum, sem gerir ferðina til og frá heimili og skóla óhentuga og krefjandi fyrir öryggisbíla þeirra að vera í bílalestinni.
Heimildarmaður útskýrði að þótt hjónin hafi lokið öryggisskoðun í skólanum fyrir önnina, hafi þeir ekki getað prófað skólaferðina. „Þetta er mikil synd, því þau elskuðu skólann, börnin og foreldra þeirra algjörlega,“ sagði heimildarmaður við fjölmiðla. „Þetta var fullkomið fyrir þau á allan hátt og börnin nutu þess virkilega að vera þar. Þau vildu virkilega láta þetta ganga upp, en þau þurftu að taka erfiða ákvörðun út frá þeirri staðreynd að teymið gat ekki tryggt að ferðir færu fram á öruggan hátt.“
Gagnrýnendur hjónanna segja að þessi ákvörðun staðfesti enn og aftur hversu illa undirbúinn flutningur fjölskyldunnar til Bretlands var. Þar sem hjónin eru ekki starfandi meðlimir konungsfjölskyldunnar sér ríkið ekki um að greiða öryggisgæslu fyrir fjölskylduna, en Harry er enn að berjast fyrir að þeirri ákvörðun verði breytt. Eins og staðan er núna greiða hjónin alla öryggisgæslu úr eigin vasa.
Börnin, Archie sjö ára og Lilibet fimm ára voru skráð í nýjan skóla nær heimili fjölskyldunnar á mánudaginn og Hello! tók fram að Harry hefði sést með dóttur sinni í móttöku. Að auki hefur hjónunum þegar verið bætt við WhatsApp-hópa fyrir foreldra.