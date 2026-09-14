Nýjar upplýsingar um dauða Hayden Panettiere - Tók eina banvæna töflu áður en hún lést

Nýjar upplýsingar hafa komið fram um andlát bandarísku leikkonunnar Hayden Panettiere, sem fannst látin í íbúð í Suður-Karólínu 16. ágúst síðastliðinn.
Heimildir innan lögreglunnar herma að Panettiere hafi tekið eina töflu daginn sem hún lést. Talið er að taflan hafi verið oxýkódón sem blandað hafði verið fentanýli.
Panettiere var 36 ára þegar hún lést, en hún hefði fagnað 37 ára afmæli sínu nokkrum dögum síðar.
TMZ greinir frá þessu og hefur eftir heimildarmönnum tengdum rannsókn málsins að leikkonan virðist hafa hitt mann í Los Angeles sem sagður er hafa verið fíkniefnasali hennar til lengri tíma. Það var skömmu áður en hún flaug til Suður-Karólínu þar sem hún lést.
Grunur leikur á að Panettiere hafi látist af völdum ofskömmtunar en endanleg dánarorsök hefur þó ekki verið staðfest. Niðurstöður eiturefnarannsóknar liggja enn ekki fyrir og hafa yfirvöld sagt að allt að tólf vikur geti liðið þar til þær berast.
Rannsaka mögulegan fíkniefnasala
Bandaríska fíkniefnalögreglan, DEA, kemur að rannsókn málsins og beinist athygli rannsakenda meðal annars að mögulegum fíkniefnasala Panettiere.
Brian Hickerson, fyrrverandi kærasti leikkonunnar, var með henni í fluginu frá Los Angeles til Suður-Karólínu og var einnig í íbúðinni þar sem hún lést. Samkvæmt fréttum hefur hann þegar rætt við fulltrúa DEA.
Ekki hefur komið fram hvað Hickerson sagði rannsakendum en hann hafði áður sagt lögreglu að Panettiere hefði haft meðferðis poka með ýmsum lyfjum. Í lögreglugögnum voru heiti lyfjanna afmáð en fram kom að um níu mismunandi tegundir væri að ræða.
Barðist lengi við fíkn
Panettiere var þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville. Hún hafði um árabil rætt opinskátt um baráttu sína við áfengis- og ópíóíðafíkn.
Í ævisögu sinni, This Is Me: A Reckoning, sem kom út aðeins þremur mánuðum fyrir andlát hennar, fjallaði hún ítarlega um fíknina og áhrif hennar á líf sitt.
Panettiere hafði áður greint frá því að hún hefði aðeins verið 15 ára þegar einstaklingur úr starfsliði hennar gaf henni það sem hún kallaði „hamingjupillur“ áður en hún mætti á rauða dregilinn.
„Þær áttu að gera mig hressari í viðtölum,“ sagði hún í samtali við People árið 2022.
Hún sagðist þá ekki hafa gert sér grein fyrir hversu óviðeigandi þetta væri eða hvaða áhrif það ætti eftir að hafa á fíknivanda hennar.
„Þegar ég varð eldri urðu fíkniefnin og áfengið að einhverju sem ég gat nánast ekki lifað án.“
Áfengisneyslan hafði einnig haft alvarleg áhrif á heilsu hennar. Panettiere hafði meðal annars fengið gulu vegna skertrar lifrarstarfsemi og sagði í bók sinni að læknir hefði varað hana við því að hún ætti aðeins fá ár eftir ólifuð héldi hún áfram að drekka.