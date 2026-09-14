EFWI - tískuvika Erlendar 2026: Hönnun frá öllum heimshornum og frumsamin tónlist við tísku

Tískuvika Erlendar, Erlendur Fashion Week, Iceland, sem haldin var á Hvalasafninu nýlega vakti mikla athygli fyrir mikið sjónarspil og óvenju fjölbreytilega hönnun, en á sýningunni komu saman hönnuðir frá ólíkum heimshornum.
Ekki síður vakti þó óvenju veigamikill og metnaðarfullur þáttur tónlistarinnar athygli, en tónskáldið Lana Sigurðsson flutti á sýningunni frumsamin verk innblásin af tískulínunum. Hlín Leifsdóttir sópransöngkona og „spoken-word“ ljóðskáld opnaði sýninguna viđ undirleik Lönu.
Erlendur er hugarfóstur Carlotta Leota sem er ættuð frá Jamaica. Hún er einnig ritstjóri tímaritsins Erlendur sem var stofnað til ađ vekja athygli á framlagi athafnaskálda og frumkvöðla af erlendum uppruna til íslenskrar menningar. Ófáir þekktir hönnuðir tóku þátt á tískusýningum Erlendar í ár, þeirra frægastur Addy van der Krommenacker, sem er vinsæll meðal kóngafólks og oft kallađur konunglegi tískuhönnuđurinn. Hönnuðirnir komu frá flestum hornum heims, þar með talið Jamaica, Gambíu, Hollandi, Haítí, Pakistan og Venezuela, auk Íslands.