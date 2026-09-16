Meðlimur Pussy Riot opnar sýningu á föstudag

SWEAT and BLOOD, ný sýning Diönu Burkot opnar í SIND gallery, Hringbraut 122, föstudaginn 18. september kl. 18.
Burkot er meðlimur í Pussy Riot, hún er listamaður, tónlistarmaður og aktívisti, fædd í Rússlandi og búsett í Reykjavík. Hún starfar á sviði samtímalistar, tilraunatónlistar, myndbandslistar, innsetninga og gjörninga.
Í verkum sínum fjallar Burkot um pólitískt vald og valdaleysi, sjálfsvitund, femínisma, líkamlegt strit, fólksflutninga, sameiginleg áföll og andspyrnu. Hún vinnur með hráan líkamleika og margmiðlun til að rannsaka þessi viðfangsefni.
Burkot hefur lokið M.A.-námi í New Audiences & Innovative Practice (NAIP) við Listaháskóla Íslands. Hún er einnig með M.A.-gráðu í myndbandslist og margmiðlun frá Rodchenko Moscow School of Contemporary Art, auk prófs í djassslagverki.
Frá árinu 2011 hefur hún verið meðlimur í aktívista listakollektífinu Pussy Riot og tekið þátt í gjörningum, sýningum og alþjóðlegum leiksýningum. Eftir útgáfu andófslagsins og myndbandsins *Mama, Don’t Watch TV* árið 2022 hófu rússnesk yfirvöld sakamál gegn henni á grundvelli laga um ritskoðun í tengslum við hernað. Hún var síðar dæmd í átta ára fangelsi, að henni fjarstaddri, fyrir listræna tjáningu gegn stríðinu.
Verk Burkot hafa verið sýnd á alþjóðavettvangi á söfnum, hátíðum, í galleríum og á sviðum fyrir gjörninga, meðal annars í Louisiana Museum of Modern Art í Danmörku, Museum of Vienna Actionism í Austurríki, Polygon Gallery í Kanada, Garage Museum of Contemporary Art í Moskvu og Kristianstads konsthall í Svíþjóð, auk fjölmargra annarra staða.
Meðal viðurkenninga sem hún hefur hlotið eru sérstök 1LIVE Krone-verðlaun í Þýskalandi, heiðursviðurkenning gegn fasisma í Dachau og viðurkenningarverðlaun Woody Guthrie Center fyrir listræna starfsemi og aktívisma gegn stríði í Tulsa, Oklahoma, árið 2023. Hún hefur einnig hlotið heiðursdoktorsgráðu í bókmenntum og hugvísindum (Doctor of Letters) frá University of Kent í Bretlandi.