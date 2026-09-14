Segir perra hafa viljað hana buxnalausa í áheyrnarprufum

Leikkonan Sandra Bullock rifjar upp að hafa farið í áheyrnarprufur fyrir „perverta“ þegar hún var ung leikkona að reyna að koma sér áfram í leiklistrabransanum.
„Þú skilur þetta,“ byrjaði hún í spjalli við nána vinkonu sína Jennifer Aniston fyrir tímaritið Interview . „Ég var í New York, ég var þjónustustúlka, ég var í áheyrnarprufum fyrir alla þá perverta sem til voru og báðu mig um að vera buxnalaus.“ Bullock mundi að hafa hugsað: „Nei, ekki hlutverkið fyrir mig“ en hélt áfram að reyna að „vinna sig upp“.
„Allir starfandi leikarar halda að þeir muni aldrei vinna aftur svo maður tekur bara það tilboð sem maður fær og nýtir það sem best,“ útskýrði hún.
Bullock, sem er orðin 62 ára, sagði að í fyrsta skipti sem hún tókastöðu á ferlinum var þegar hún ákvað að hætta í rómantísku gamanmyndunum.
„Ég fékk svo mikið aðkast fyrir þær,“ viðurkenndi Bullock.
Hlutverk hennar í glæpatryllinum Crash frá árinu 2004 breytti að lokum ferli hennar og gerði hana að alvarlegri leikkonu. „Þetta var snilldarmynd. Ég vildi byrja að reyna fyrir mér á öðru sviði.“
Í myndinni, sem Paul Haggis leikstýrði, lék Bullock Jean Cabot, auðuga eiginkonu saksóknara í Los Angeles, en heimssýn hennar breytist þegar tveir þeldökkir vopnaðir unglingar ræna bíl þeirra. Myndin fjallaði umflókin kynþátta- og félagsleg átök og vann Óskarsverðlaun fyrir bestu mynd.
Bullock lék síðan í fleiri kvikmyndum sem hlutu lof gagnrýnenda, eins og The Blind Side (2009), sem skilaði henni Óskarsverðlaunum fyrir bestu leikkonu, og Gravity (2013), sem skilaði henni Óskarstilnefningu.
Bullict viðurkennir að hún sakni þeirra daga þegar hún lék aðallega í gamanmyndum. „Ég vil ekki gera neitt annað en það núna,“ játaði hún. „Sumir vilja koma kynþokkanum aftur á framfæri. Við ætlum að koma fyndninni aftur á framfæri.“
Nýjasta mynd Bullock er „Practical Magic 2 , framhald af vinsælu myndinni frá síðari hluta níunda áratugarins með henni og Nicole Kidman í aðalhlutverkum. Myndin er í kvikmyndahúsum hérlendis. Í myndinni leika þær systurnar Sally og Gillian, sem þurfa að sigrast á kynslóðabölvun fjölskyldu sinnar sem dæmir hvern þann mann sem verður ástfanginn af þeim til ótímabærs dauða. Fyrsta færsla Bullock á Instagram var til að kynna myndina fyrr á þessu ári og eru koma börnin hennar tvö þar fram.