Roger Waters hellir sér yfir Ed Sheeran - „Það er til tvenns konar fólk í þessum heimi...“

Roger Waters, fyrrverandi söngvari og bassaleikari bresku rokksveitarinnar Pink Floyd, hellir sér yfir samlanda sinn Ed Sheeran eftir að rapparanum Macklemore var rekinn úr Ameríkutúr hans vegna ummæla um frjálsa Palestínu.
Breska blaðið The Independent greinir frá þessu.
„Ég er með smá skilaboð til Ed Sheeran,“ segir Waters í myndbandi sem hann birti á samfélagsmiðlum. „Það er til tvenns konar fólk í þessum heimi. Það er fólk sem gerir það sem er rétt. Rapparinn Macklemore væri einn af þeim. Og það er fólk – margt af því, því miður – lítil f..... afsakið, ég notaði næstum F-orðið þá... FÍFL eins og þú sem gera það sem er rangt.“
Bandaríski rapparinn Macklemore hefur verið að hita upp fyrir Ed Sheeran á Ameríkutúr hans nýverið. Á tónleikum í New Jersey dagana 3. og 4. september lýsti Macklemore stuðningi við frjálsa Palestínu og sagði fólkinu á Gaza og Vesturbakkanum að þau væru ekki gleymd í baráttu þeirra við Ísraela.
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Nokkrum dögum seinna var tilkynnt að Macklemore hefði verið rekinn úr túrnum eftir þrýsting frá milljarðamæringnum Robert Kraft, eiganda einnar hallarinnar sem Ed Sheeran á að koma fram á, en hann er mikill stuðningsmaður Ísraels.
Sheeran segir að Kraft hefði hótað að aflýsa tónleikunum og þess vegna hafi Macklemore verið látinn fara. Sagðist hann sjálfur ekki hafa tekið ákvörðunina heldur kenndi hann umboðsskrifstofunni sinni um sem skipuleggi túrinn.
Margir hafa gefið lítið fyrir skýringar Sheeran og saka hann um að standa ekki með Macklemore í málinu. Þar á meðal Roger Waters, sem hefur lengi verið dyggur stuðningsmaður Palestínu. Einnig bandaríska söngkonan Pink, danska hljómsveitin Lukas Graham og fleiri listamenn.