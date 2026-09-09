Móðir pantaði af SHEIN og kúgaðist þegar hún sá hvað datt úr pakkanum

Breska móðirin Kate Greevy, 42 ára, pantaði nokkrar flíkur frá kínverska netsölurisanum SHEIN fyrir vinkonuferð til Ibiza.
Hún ákvað að taka sig upp taka upp sendinguna, allt var í fínasta lagi þar til hún opnaði poka utan af grænum síðkjól. Hún tók upp kjólinn og úr honum duttu skítugar nærbuxur á gólfið. Í þokkabót var notað dömubindi í þeim.
Í myndbandinu, sem Kate birti á TikTok, má sjá Kate taka upp kjólinn og nærbuxurnar detta á gólfið. Hún áttar sig síðan á því hvað þetta er og kúgast hressilega.
SHEIN hefur boðist afsökunar á atvikinu. Talsmaður fyrirtækisins sagði við The Sun að SHEIN leggi áherslu á gæði og góða upplifun viðskiptavina. Atvikið sé í ferli og verði skoðað nánar. Fyrirtækið hafi jafnframt beðið Kate afsökunar og boðið henni fulla endurgreiðslu.
Horfðu á myndbandið hér að neðan.
@kategreevy SHEIN this is disgusting!!!!!!! 🤮 #shein #sheinfail #dirty #sick #shoppingfail ♬ original sound - Mrs G